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    «Коммерсант»: Пермский край требует от «Амкара» вернуть 543 миллиона рублей

    По информации «Коммерсанта», министерство спорта Пермского края намерено взыскать с «Амкара»​ 543,411 миллиона рублей.

    В 2017-м и 2018 годах клуб получил от региона две субсидии – на 381,9 миллиона и 161,478 миллиона. Летом прошлого года «Амкар» прекратил существование из-за долгов. В связи с его ликвидацией власти края провели проверку в части исполнения условий расходования средств бюджета. По ее результатам были выявлены несколько нарушений.

    Теперь краевые власти требуют от «Амкара» вернуть выделенные средства в бюджет.

    Источник: «Коммерсант»

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    25.01.2019 17:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:11

      Ищи ветра в поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 25 января 2019, 20:45

      Стоит Губернатор Пермского края посреди пустого футбольного поля на пустой базе Амкара и орет в никуда: Афоня ты мне 543,411 миллиона рублей должен!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      ElninoO 25 января 2019, 18:22

      Раньше следить надо было..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 25 января 2019, 18:18

      безнадежный долг

      1
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