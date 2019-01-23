Линекер раскритиковал Роналду за селфи в самолете

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после того, как он опубликовал селфи, сделанное на борту своего самолета.
Реакция Линекера вызвана трагическим инцидентом с аргентинским нападающим «Кардифф Сити» Эмилиано Салой.
«Неподходящий день для таких постов. Однозначно. Я уверен, что он сделал это по незнанию ситуации, но кто-нибудь мог бы ему подсказать», — написал Линекер.
- Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллионов евро.
- В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.
- Поисково-спасательная операция продолжалась в течение всего следующего дня, но результатов не принесла.
Источник: Твиттер Гари Линекера