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    Линекер раскритиковал Роналду за селфи в самолете

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после того, как он опубликовал селфи, сделанное на борту своего самолета.

    Реакция Линекера вызвана трагическим инцидентом с аргентинским нападающим «Кардифф Сити» Эмилиано Салой.

    «Неподходящий день для таких постов. Однозначно. Я уверен, что он сделал это по незнанию ситуации, но кто-нибудь мог бы ему подсказать», — написал Линекер.

    • Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллионов евро.
    • В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.
    • Поисково-спасательная операция продолжалась в течение всего следующего дня, но результатов не принесла.

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    23.01.2019 08:30
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2019, 16:36

      Как мало нужно для того, чтобы зацепить глоров метробисексуала-насильника :))))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 23 января 2019, 13:35

      Когда ты комментируешь матчи и сидишь в студии в одних трусах, в мире тоже происходят трагедии! 100%-ная зависть!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > DOCTOR PENALTY 23 января 2019, 16:35

      А когда ты ...удила оставляешь свои тупые комментарии - вспоминается пост про баранов

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > la verdad 23 января 2019, 17:17

      А ты типо умные оставляешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 23 января 2019, 12:57

      Линекер - закусывать надо!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2019, 12:31

      А игроки сборной Катара в это время мороженое жрали. Как это Линекер до них не докопался?! Нашелся праведник...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:43

      Не думаю что это селфи имеет какой то намек.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 января 2019, 09:17

      Гари, ты рехнулся? В мире ежедневно умирают сотни тысяч людей, гибнут в катастрофах, от терактов, гибнут старики, дети, умирают неизлечимо больные - и что теперь, всем остальным навечно в трауре ходить? Или КриРо там со шлюхами в ванне из шампанского кокс занюхивает, прикуривая от пачки сотенных купюр? Зависть - отвратительное чувство.

      5
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > general.lizyukov 23 января 2019, 16:38

      Линекер завидует Роналду?))) Ты что в ванной со шлюхами перекупался или кокса перенюхал?)))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > la verdad 23 января 2019, 20:46

      Ну что ты, разве может обладатель 4-го места в ЧМ, Кубка Англии завидовать 4-кратному обладателю ЗМ, многократному чемпиону Англии, Испании, кубка Лиги Чемпионов, чемпиону Европы! Ни в коем случае, данный комментарий строго высокоморален, а селфи на борту собственного самолета - ужасно, недопустимо в столь трагичный час.
      Иди к гари, будете чудесной парой моралистов.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > general.lizyukov 23 января 2019, 21:16

      Так шлюхи или кокс?

      -1
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      Рейтинг: +1902

      lek! 23 января 2019, 09:13

      Может вообще теперь не летать ?
      Иногда людям лишь бы что нибудь сказать .

      2
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      Рейтинг: +10

      ДЕЛЮСЬ СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА 23 января 2019, 08:41

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      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 января 2019, 08:41

      Да Кристина и знать не знает про этого Салу наверное..
      А с другой стороны ничего такого в этом селфи нет, я думаю. Линекер что-то перебдел.

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > mihail200606 23 января 2019, 16:40

      Согласен. Кристина делает по сто селфи за день. У него даже специальный «селфидей» есть. Паренёк из Марокко.

      -1
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