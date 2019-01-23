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Линекер раскритиковал Роналду за селфи в самолете

23 января 2019, 08:30
15

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после того, как он опубликовал селфи, сделанное на борту своего самолета.

Реакция Линекера вызвана трагическим инцидентом с аргентинским нападающим «Кардифф Сити» Эмилиано Салой.

«Неподходящий день для таких постов. Однозначно. Я уверен, что он сделал это по незнанию ситуации, но кто-нибудь мог бы ему подсказать», — написал Линекер.

  • Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» 19 января за 20,5 миллионов евро.
  • В понедельник вечером он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения самолет пропал с радаров.
  • Поисково-спасательная операция продолжалась в течение всего следующего дня, но результатов не принесла.

Источник: Твиттер Гари Линекера
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Линекер Гари
Комментарии (15)
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mihail200606
1548222070
Да Кристина и знать не знает про этого Салу наверное.. А с другой стороны ничего такого в этом селфи нет, я думаю. Линекер что-то перебдел.
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ДЕЛЮСЬ СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА
1548222099
ДЕЛЮСЬ СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА http://rbt201.ru/ . ___________________________ ДЕЛЮСЬ СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА http://rbt201.ru/ ___________________________ ДЕЛЮСЬ СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА http://rbt201.ru/ ___________________________ ДЕЛЮСЬ СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА http://rbt201.ru/ ___________________________ ДЕЛЮСЬ СПОСОБОМ ЗАРАБОТКА http://rbt201.ru/
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lek!
1548223995
Может вообще теперь не летать ? Иногда людям лишь бы что нибудь сказать .
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general.lizyukov
1548224232
Гари, ты рехнулся? В мире ежедневно умирают сотни тысяч людей, гибнут в катастрофах, от терактов, гибнут старики, дети, умирают неизлечимо больные - и что теперь, всем остальным навечно в трауре ходить? Или КриРо там со шлюхами в ванне из шампанского кокс занюхивает, прикуривая от пачки сотенных купюр? Зависть - отвратительное чувство.
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zigbert
1548229439
Не думаю что это селфи имеет какой то намек.
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serppion
1548235862
А игроки сборной Катара в это время мороженое жрали. Как это Линекер до них не докопался?! Нашелся праведник...
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ArReal
1548237477
Линекер - закусывать надо!
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DOCTOR PENALTY
1548239716
Когда ты комментируешь матчи и сидишь в студии в одних трусах, в мире тоже происходят трагедии! 100%-ная зависть!
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la verdad
1548250608
Как мало нужно для того, чтобы зацепить глоров метробисексуала-насильника :))))
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