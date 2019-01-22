Кубок «Матч Премьер». «Зенит» проиграл «Локомотиву»

Встреча «Зенит» – «Локомотив» на Кубке «Матч Премьер» закончилась со счетом 1:3.
В составе московского клуба отличились нападающий Федор Смолов, полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миронов. За команду Сергея Семака забил хавбек Эмилиано Ригони.
Напомним, дебютный матч товарищеского турнира состоялся вчера. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
Кубок «Матч Премьер»
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Миранчук, 39; 0:3 – Миронов, 50; 1:3 – Ригони, 82.
Источник: Бомбардир