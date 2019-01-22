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    Кубок «Матч Премьер». «Зенит» проиграл «Локомотиву»

    Встреча «Зенит»«Локомотив» на Кубке «Матч Премьер» закончилась со счетом 1:3.

    В составе московского клуба отличились нападающий Федор Смолов, полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миронов. За команду Сергея Семака забил хавбек Эмилиано Ригони.

    Напомним, дебютный матч товарищеского турнира состоялся вчера. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

    Кубок «Матч Премьер»

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Миранчук, 39; 0:3 – Миронов, 50; 1:3 – Ригони, 82.

    Источник: Бомбардир

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    22.01.2019 21:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2019, 10:22

      Просто одна команда хотела выиграть,а другая слегка мяч покатать,причем особенно было это заметно в первом тайме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2019, 00:54

      Когда же от деревяшек избавляться начнут !!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      jeka543 22 января 2019, 23:22

      один балласт в зените 40 человек зачем вообще заключать контракты на 5 лет.
      игроки хрень мягко говоря

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 23:06

      Локомотив удивил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 января 2019, 22:28

      ... что это было ??? Это был наш Зенит... Готовы , так сказать, к евро весне, просто нет слов... кроме: почему меня не взяли на сборы, я бы
      по полю бегал хотя бы...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 22 января 2019, 22:10

      мне напомнило первый сбор со Спалетти, тоже проигрывали всем кому хочешь, но интуиция мне подсказывала, что Лучано смотрит кто есть ХУ, а потом показал свое мастерство . А вот в случае с Семаком интуиция как бы говорит: что -то неважны дела в нашем королевстве...

      9
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > raritet 22 января 2019, 23:28

      Будем надеяться что это "тот" случай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 22:07

      Одним словом МЕШКИ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 22:07

      Смолова с голом.
      Локо с победой.
      Зенит с поражением и продолжать в том же духе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 22 января 2019, 22:03

      И вы говорите, что этот двор удержит первое место?)
      Кто угодно, но, надеюсь, не "Зенит". "Локомотив" поздравляю с победой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > vladik12 22 января 2019, 23:06

      Удержат не бойся, покупать судей еще никто им не запрещал

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2019, 22:02

      не зенит а беда команда Семак к креслу прилип ни раза к кромке не вышел чтобы руководить командой видать пофиг что будет то и будет

      6
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      Рейтинг: +4028

      raritet > Полная Канистра 22 января 2019, 22:15

      Может быть и нужно было назвать команду Бедой. Но , вдруг появится хороший тренер, уберет лентяев и появится надежда . А представь что ты тренер , тебе досталось непонятно от кого непонятно что. И что ты будешь делать. Правильно . Не спеша разгребать это дерьмо: труды алчных агентов и их друзей откатчиков. Но пока даже лучика надежды не видно....

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