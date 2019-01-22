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Кубок «Матч Премьер». «Зенит» проиграл «Локомотиву»

22 января 2019, 21:50
23

Встреча «Зенит»«Локомотив» на Кубке «Матч Премьер» закончилась со счетом 1:3.

В составе московского клуба отличились нападающий Федор Смолов, полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миронов. За команду Сергея Семака забил хавбек Эмилиано Ригони.

Напомним, дебютный матч товарищеского турнира состоялся вчера. «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

Кубок «Матч Премьер»

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Миранчук, 39; 0:3 – Миронов, 50; 1:3 – Ригони, 82.

Источник: Бомбардир
Зенит Локомотив
Комментарии (23)
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BarStep
1548183288
Семак конечно стратег еще тот...
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Антибиотик
1548183568
Хорошая молодежь у нас подрастает! Хотя ещё и сыровато играют.
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VVadic
1548183707
Проиграли по делу. Локо с победой!
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Полная Канистра
1548183776
не зенит а беда команда Семак к креслу прилип ни раза к кромке не вышел чтобы руководить командой видать пофиг что будет то и будет
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vladik12
1548183808
И вы говорите, что этот двор удержит первое место?) Кто угодно, но, надеюсь, не "Зенит". "Локомотив" поздравляю с победой.
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Skull_Boy
1548184066
Одним словом МЕШКИ
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raritet
1548184205
мне напомнило первый сбор со Спалетти, тоже проигрывали всем кому хочешь, но интуиция мне подсказывала, что Лучано смотрит кто есть ХУ, а потом показал свое мастерство . А вот в случае с Семаком интуиция как бы говорит: что -то неважны дела в нашем королевстве...
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Zubo
1548185336
... что это было ??? Это был наш Зенит... Готовы , так сказать, к евро весне, просто нет слов... кроме: почему меня не взяли на сборы, я бы по полю бегал хотя бы...
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zigbert
1548187588
Локомотив удивил.
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jeka543
1548188561
один балласт в зените 40 человек зачем вообще заключать контракты на 5 лет. игроки хрень мягко говоря
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