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    The Telegraph: Бенитес покинет «Ньюкасл» летом, если в январе клуб не купит ему двух футболистов

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес уйдет со своего поста, если клуб не купит ему новичков, сообщает The Telegraph.

    Испанец потребовал у руководства приобретения минимум двух футболистов в январе. Специалист в ультимативной форме заявил, что, если этого не произойдет, он покинет «Ньюкасл» по завершении сезона.

    Учитывая, что трасферное окно в АПЛ закрывается через девять дней, Бенитес не уверен, что клуб подпишет хотя бы кого-нибудь из предложенных им футболистов.

    • Испанский специалист возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года.
    • В текущем чемпионате Англии команда после 23-х туров занимает 17-е место в турнирной таблице [в двух очках от зоны вылета].

    Источник: The Telegraph

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    22.01.2019 18:10
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