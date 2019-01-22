The Telegraph: Бенитес покинет «Ньюкасл» летом, если в январе клуб не купит ему двух футболистов

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес уйдет со своего поста, если клуб не купит ему новичков, сообщает The Telegraph.
Испанец потребовал у руководства приобретения минимум двух футболистов в январе. Специалист в ультимативной форме заявил, что, если этого не произойдет, он покинет «Ньюкасл» по завершении сезона.
Учитывая, что трасферное окно в АПЛ закрывается через девять дней, Бенитес не уверен, что клуб подпишет хотя бы кого-нибудь из предложенных им футболистов.
- Испанский специалист возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года.
- В текущем чемпионате Англии команда после 23-х туров занимает 17-е место в турнирной таблице [в двух очках от зоны вылета].
Источник: The Telegraph