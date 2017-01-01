«Интер» ведет переговоры с «Удинезе» по де Паулю. Ранее хавбеком интересовался «Спартак»

«Интер» ведет переговоры с «Удинезе» по трансферу полузащитника Родриго де Пауля.

Клуб из Удине оценивает 24-летнего футболиста в 25 миллионов евро. Миланцы хотят снизить цену до 15 миллионов путем включения в сделку одного или двух игроков своей молодежной команды.

Наиболее вероятные кандидаты на это – хавбек Цзянь Эммерс и нападающий Андреа Адоранте.