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    «Интер» ведет переговоры с «Удинезе» по де Паулю. Ранее хавбеком интересовался «Спартак»

    «Интер» ведет переговоры с «Удинезе» по трансферу полузащитника Родриго де Пауля.

    Клуб из Удине оценивает 24-летнего футболиста в 25 миллионов евро. Миланцы хотят снизить цену до 15 миллионов путем включения в сделку одного или двух игроков своей молодежной команды.

    Наиболее вероятные кандидаты на это – хавбек Цзянь Эммерс и нападающий Андреа Адоранте.

    • В этом сезоне де Пауль провел за «Удинезе» 19 игр, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июля 2023 года.
    • Летом 2017 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Спартака».

    Источник: Football Italia

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