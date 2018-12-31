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    «ПСЖ» возобновил интерес к Алдервейрелду

    «ПСЖ» заинтересован в приобретении центрального защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

    Контракт 29-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до июня 2019 года, но имеет опцию продления клубом еще на сезон. «Тоттенхэм» планирует активировать этот пункт, по которому бельгиец получит право покинуть команду летом за 25 миллионов за две недели до закрытия трансферного окна.

    • В текущем сезона Алдервейрелд провел за «Тоттенхэм» 25 матчей.
    • По информации СМИ, на игрока также претендую «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
    • «ПСЖ» уже проявлял интерес к Алдервейрелду весной 2018 года.

    Источник: The Telegraph

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