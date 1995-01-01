Червиченко: «Правило, что автобус «Спартака» не может ехать задом, – бред сивой кобылы. Оно из дурдома»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал правило, заведенное в клубе. Автобус команды не может двигаться задним ходом.

«Это бред сивой кобылы. А если автобус зависнет над обрывом? Надо вместе с ним лететь вниз? Помните, когда я ушел из клуба, несколько туров в поражениях обвиняли новый автобус?

Ситуация с задним ходом – она из того же дурдома, но немного в новых оттенках. Думаю, если «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» будут на игру только задом ехать, вряд что-то сильно поменяется», – сказал экс-функционер.