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    Червиченко: «Правило, что автобус «Спартака» не может ехать задом, – бред сивой кобылы. Оно из дурдома»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал правило, заведенное в клубе. Автобус команды не может двигаться задним ходом.

    «Это бред сивой кобылы. А если автобус зависнет над обрывом? Надо вместе с ним лететь вниз? Помните, когда я ушел из клуба, несколько туров в поражениях обвиняли новый автобус?

    Ситуация с задним ходом – она из того же дурдома, но немного в новых оттенках. Думаю, если «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» будут на игру только задом ехать, вряд что-то сильно поменяется», – сказал экс-функционер.

    • Правило появилось в «Спартаке» в текущем веке.
    • Когда вариант езды задним ходом безальтернативен, футболисты покидают автобус.
    • «Спартак» идет в РПЛ четвертым.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3540

      Zenmaster 5 минут назад

      Бред какой то -- так и не понял о чём вообще разговор -- дурдом !

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      Рейтинг: +3547

      серега кашин 24 минуты назад

      червичкнко ты сам бред кобылы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3162

      vladik12 28 минут назад

      В этом правиле точно есть что-то сектантское.

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      Рейтинг: +2859

      nik55 30 минут назад

      червяк твое место в жо-е ---и дурдом тебя заждался

      0
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      Рейтинг: +58

      Play 34 минуты назад

      "Оно из дурдома" это определение как нельзя лучше подходит самому червиченко

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      Рейтинг: +4196

      Mazai-NN 35 минут назад

      Правило действительно дебильное

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      Рейтинг: +57

      Amokachi14 42 минуты назад

      Помним,когда ты ушел из клуба,оставил после себя руины от некогда великого клуба.Так же мы помним очень странные трансферы,через которые Червиченко отмывал деньги. И многое другое.

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      Рейтинг: +3162

      vladik12 53 минуты назад

      Ты тоже из дурдома, Андрюша.

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