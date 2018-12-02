Россия начнет отборочный цикл к Евро-2020 матчем с Бельгией 

Все решится 10-10-2019
Стало известно расписание матчей группы I в отборочном цикле к Евро-2020. В ней сыграют команды Бельгии, России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
21.03 Бельгия – Россия
24.03 Казахстан – Россия
8.06 Россия – Сан-Марино
11.06 Россия – Кипр
6.09 Шотландия – Россия
9.09 Россия – Казахстан
10.10 Россия – Шотландия
13.10 Кипр – Россия
16.11 Россия – Бельгия
19.11 Сан-Марино – Россия
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