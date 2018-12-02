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    Россия начнет отборочный цикл к Евро-2020 матчем с Бельгией 

    Стало известно расписание матчей группы I в отборочном цикле к Евро-2020. В ней сыграют команды Бельгии, России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    21.03 Бельгия – Россия

    24.03 Казахстан – Россия

    8.06 Россия – Сан-Марино

    11.06 Россия – Кипр

    6.09 Шотландия – Россия

    9.09 Россия – Казахстан

    10.10 Россия – Шотландия

    13.10 Кипр – Россия

    16.11 Россия – Бельгия

    19.11 Сан-Марино – Россия

    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

    «Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    02.12.2018 23:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 3 декабря 2018, 20:07

      Все решится 10-10-2019

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 декабря 2018, 13:21

      Очень правильный для нас календарь.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 11:52

      С бельгийцами и шотландцами первые матчи на выезде ,это дает небольшой плюс.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 декабря 2018, 09:30

      Хорошая группа, проходимая вполне.

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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 3 декабря 2018, 08:27

      Кто-то сказал, что Дзюба будет бомбардиром турнира.
      Дзюба обрадовался Сан -Марино.
      А никто не забыл о цели турнира?

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 3 декабря 2018, 07:33

      Хорошо что с Шотландией играем в сентябре и октябре, а не в марте

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 декабря 2018, 05:10

      Сразу отгребем и будем знать свою истинную силу.

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      Рейтинг: +11821

      igo123 3 декабря 2018, 01:09

      Крутое начало будет)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 3 декабря 2018, 00:53

      Эйфория после ЧМ надеюсь у наших футболистов прошла? Вернулись на свой уровень игры!!! Как дошли до 1/4 финала...мне до сих пор не понятно!!!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > dendiesel 3 декабря 2018, 07:08

      Всё вполне очевидно! За счёт твоей пенсии

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 декабря 2018, 00:23

      Верная победа! Бельгия явно слабее. Футболисты у них хлипкие, не бегут и по мячу не попадают. Первым номером придётся выигрывать.

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