Мутко: «Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира к Евро-2020»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о жеребьевке отборочного турнира к Евро-2020 для сборной России.

Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Думаю, что Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира.

В целом жеребьевка очень хорошая для нас, спокойная. С одной стороны, топ-сборная высочайшего уровня – Бельгия.

С другой стороны, шотландцы, мы их видели, знаем эту команду. Знаем, что дома они сила грозная. На выезде это совершенно другая команда. Можно играть со всеми и спокойно решать задачу. Надеюсь, что все наши ребята поправятся и все будет нормально», – сказал Мутко.

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