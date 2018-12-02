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    • Мутко: «Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира к Евро-2020»

    Мутко: «Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира к Евро-2020»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о жеребьевке отборочного турнира к Евро-2020 для сборной России.

    Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    «Думаю, что Дзюба должен стать лучшим бомбардиром отборочного турнира.

    В целом жеребьевка очень хорошая для нас, спокойная. С одной стороны, топ-сборная высочайшего уровня – Бельгия.

    С другой стороны, шотландцы, мы их видели, знаем эту команду. Знаем, что дома они сила грозная. На выезде это совершенно другая команда. Можно играть со всеми и спокойно решать задачу. Надеюсь, что все наши ребята поправятся и все будет нормально», – сказал Мутко.

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    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    02.12.2018 17:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 3 декабря 2018, 00:07

      Дзюбе ещё надо в сборную попасть с такой игрой сложновато будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 21:58

      Группа как всегда слабая и Дзюба отнесется к предложению Мутко с пониманием.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 декабря 2018, 20:12

      МуДко бредит ?((
      Очень спокойная группа!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 2 декабря 2018, 19:38

      Мудок считай сразил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 декабря 2018, 19:07

      Е.....сь, Мудок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 2 декабря 2018, 18:17

      «Думаю, что Дзюба....
      Он оказывается думать умеет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 2 декабря 2018, 18:17

      Конечно станет!!!У нас две игры с Сан Мариной!

      3
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 2 декабря 2018, 17:41

      Вот это висты. Типа, я завтра буду космонавтом и полечу на луну. Ничего против Дзюбы, но есть другие 10 на поле, которые должны пахать. А пока что явный спад и конец эйфории.

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 2 декабря 2018, 17:26

      Что за комент. Дзюба должен, сам ты должен. а Дзюба не должен , он ОБЯЗАН помочь команде своей игрой и настроем, как капитан, выйти из группы.

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