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    • Главные новости дня. Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» отменен из-за мороза, Роналду установил рекорд для новичков «Ювентуса»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2018 23:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 2 декабря 2018, 07:07

      Бред играть в футбол при -14, болельщики проголосовали за это.

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      Рейтинг: +36

      AEerr 2 декабря 2018, 01:45

      интересно!

      0
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