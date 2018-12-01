Главные новости дня. Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» отменен из-за мороза, Роналду установил рекорд для новичков «Ювентуса»

«Рома» ведет переговоры с Конте. Итальянец ждет предложения от «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» отменен из-за мороза.

Кичин принес «Енисею» ничью в матче с «Ахматом»; игра началась при 14 градусах мороза.

1859 болельщиков на матче в Красноярске – худший показатель в текущем сезоне РПЛ.

Гол Занки «Брайтону» – самый быстрый в этом сезоне АПЛ.

Жена Мамаева: «Такие люди, как мой муж, не должны сидеть в тюрьме. Это уже перебор».

Роналду забил 10 голов в 14-ти стартовых матчах Серии А. Это рекорд для новичков «Ювентуса» за 61 год.

Беленов отбил 15-й пенальти в РПЛ. Вратарь сравнялся по этому показателю с Акинфеевым.