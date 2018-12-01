Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Жена Мамаева: «Такие люди, как мой муж, не должны сидеть в тюрьме. Это уже перебор»

    Жена Мамаева: «Такие люди, как мой муж, не должны сидеть в тюрьме. Это уже перебор»

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявила, что ее муж должен быть выпущен на свободу.

    Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты до 8 декабря будут находиться в СИЗО.

    «Я не против того, чтобы наказать ребят за сделанное. Само собой, это неправильно. Я не поддерживаю такое поведение. Но то, что происходит сейчас, – это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны, сидеть должны настоящие преступники.

    Законы должны быть равны для всех. Ежедневно происходят точно такие же драки и даже хуже, но никого не закрывают, дел не заводят. Чего только не происходит, включая домашнее насилие, но полиция очень медленно едет и не заводит дел», – сказала Мамаева в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

    Ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 5 декабря

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2018 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 2 декабря 2018, 13:39

      А вообще, какой смысл держать Коко и Мамайку в СИЗО? Какое тут, нах..., следствие нужно.
      Уже в день задержания (максимум - через день) можно было дело в суд передать. Вся подоплека дела исключительно проста и вся в СМИ выложена. Дали бы условный срок и пусть играли бы уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      Grag 2 декабря 2018, 11:33

      Такие - это какие???? Ох@евшие от славы и денег недофутболисты???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 11:00

      Лично мне этот цирк надоел. Сколько можно издеваться над Законом его представителям! Если они хотят создать прецедент, то пол России должны сидеть в тюряге.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 > prezent2017 2 декабря 2018, 12:05

      Черный юмор.
      По уровню жизни ,вся Россия тюрьма,попробуй сунься или скажи чяво....
      И оттого,что ты стоишь,то по сути своей все равно сидишь....
      Без разницы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 декабря 2018, 10:20

      не повезло, но в России это воспитание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 2 декабря 2018, 10:19

      Ждём теперь когда Путин МВД поправит. Он ведь у нас главный решала...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 декабря 2018, 10:03

      Абсолютно права. Закон должен быть один для всех. Выпил, подрался, в тюрьму. В том числе и Кокорин с Мамаевым

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Юрий Б. 2 декабря 2018, 10:57

      Дышло закона поворачивают его слуги. Кому 15 суток, кому 6 лет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 декабря 2018, 09:53

      "Муж и жена одна сатана".....все правильно, жена впрягается за мужа...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis 2 декабря 2018, 09:49

      им как раз по совокупности их проделок и отвесят!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 2 декабря 2018, 09:42

      конечно не должны------они обязаны сидеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 2 декабря 2018, 09:39

      чего ему в тюрьме делать...осудят и в лагерь...ну ..если в баландёры только...
      а если серьёзно...отмажут....греха большого не творил...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 