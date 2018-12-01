Жена Мамаева: «Такие люди, как мой муж, не должны сидеть в тюрьме. Это уже перебор»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявила, что ее муж должен быть выпущен на свободу.

Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты до 8 декабря будут находиться в СИЗО.

«Я не против того, чтобы наказать ребят за сделанное. Само собой, это неправильно. Я не поддерживаю такое поведение. Но то, что происходит сейчас, – это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны, сидеть должны настоящие преступники.

Законы должны быть равны для всех. Ежедневно происходят точно такие же драки и даже хуже, но никого не закрывают, дел не заводят. Чего только не происходит, включая домашнее насилие, но полиция очень медленно едет и не заводит дел», – сказала Мамаева в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 5 декабря