Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://tok.pw/blodka
Встреча 16-го тура чемпионата России «Енисей» – «Ахмат» завершилась со счетом 1:1.
Голы на счету Милада Мохаммади и Валерия Кичина.
На контрольном замере температуры перед началом матча прибор показал минус 13,9 градусов.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Мохаммади, 70; 1:1 – Кичин, 81 (с пенальти).
Предупреждения: Огуде, 36 – Семенов, 30; Гащенков, 33; Родолфо, 82.