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    • РПЛ. Кичин принес «Енисею» ничью в матче с «Ахматом»; игра началась при 14 градусах мороза

    РПЛ. Кичин принес «Енисею» ничью в матче с «Ахматом»; игра началась при 14 градусах мороза

    Встреча 16-го тура чемпионата России «Енисей»«Ахмат» завершилась со счетом 1:1.

    Голы на счету Милада Мохаммади и Валерия Кичина.

    На контрольном замере температуры перед началом матча прибор показал минус 13,9 градусов.

    Россия. Премьер-лига. 16-й тур

    Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мохаммади, 70; 1:1 – Кичин, 81 (с пенальти).

    Предупреждения: Огуде, 36 – Семенов, 30; Гащенков, 33; Родолфо, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2018 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

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      Рейтинг: +16

      Fedcher 1 декабря 2018, 16:14

      пЕнисей сравнял с пендаля??? Ничего нового..

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