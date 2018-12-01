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    Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» отменен из-за мороза

    Встреча 16-го тура чемпионата России «Оренбург»«Крылья Советов» отменена из-за погодных условий.

    За 70 минут до запланированного начала – 16:30 по московскому времени – в Оренбурге был мороз минус 16. Это на один градус больше, чем допустимая регламентом РПЛ температура для проведения игр.

    При повторном замере термометр показал 17 градусов.

    «О дате и времени будет сообщено отдельно», – сообщает «Матч Премьер».

    Ранее «Енисей» и «Ахмат» начали матч при 13,9 градусах мороза.

    Источник: Матч Премьер

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    01.12.2018 15:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 2 декабря 2018, 00:18

      зимой это вообще ппц играть

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      Рейтинг: +291

      Burtaze 1 декабря 2018, 19:00

      нужно честно отрабатывать свою зарплату...матч должен играться при любой погоде и причина отказа от проведения матча может быть только одна - СМЕРТЬ

      0
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:05

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 1 декабря 2018, 17:47

      вот зря вы все так переживаете, ведь чемп на осень-весна меняли для 2-3х клубов, участников Еврокубков, на остальные клубы ПЛ было нарсать, да из чинуш ПФЛ ни одна падла при -15, да с ветерком, в футбол в жизни не играла, а болелы этим фраерам и вовсе не нужны - не теми деньгами живёт футбол в России...))

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 1 декабря 2018, 17:24

      ...составители календаря молодцы

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 1 декабря 2018, 17:10

      *****, каждый год одно и тоже... Как-будто морозы грянули внезапно...

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      Рейтинг: +12180

      BRO_football 1 декабря 2018, 16:45

      Интересно, а насколько велика разница между 13,9 и 17 градусами мороза? Типа при -13,9 градусов достаточно жарко и можно играть в футбол, а при -17 градусов уже действительно холодно и играть нельзя?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BRO_football 1 декабря 2018, 17:03

      Да в Ростове,если ветер,то при -10 кажется что - 25.У нас так и передают(сейчас -3 ощущается -10))))

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      Рейтинг: +12180

      BRO_football > андрей андреев 1 декабря 2018, 17:37

      В РПЛ полагаются только на точные показания термометров. А ощущение температуры - это чисто субъективный показатель (кому-то холодно, а кому-то нет). Да и от ветра чаша стадиона должна хорошо защищать.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > BRO_football 1 декабря 2018, 18:57

      Чаша стадиона может защитить только в единственном случае - если над ней будет крыша.Бегать же при минусе - сплошной стресс для организма.Дыхание запирает,появляется риск подхватить пневмонию и т д.Если минус небольшой(до 5 градусов),то ещё можно терпеть.При более критичных температурах матчи необходимо отменять.Футбол всё же летний вид спорта...

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 декабря 2018, 16:38

      ну Красноярск севернее и мороз по не официальным данным было ниже -20% а плюс еще ветер в итоге как -25% но все же заставили играть. двойные стандарты ***

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 1 декабря 2018, 16:35

      Б лять , да для нашей страны весна-осень и никак иначе !!!

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      Рейтинг: +1532

      starche 1 декабря 2018, 16:27

      Нечего было голосовать за "зима - весна," теперь расхлёбываетесь.

      2
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