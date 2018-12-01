Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» отменен из-за мороза

Встреча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Крылья Советов» отменена из-за погодных условий.

За 70 минут до запланированного начала – 16:30 по московскому времени – в Оренбурге был мороз минус 16. Это на один градус больше, чем допустимая регламентом РПЛ температура для проведения игр.

При повторном замере термометр показал 17 градусов.

«О дате и времени будет сообщено отдельно», – сообщает «Матч Премьер».

Ранее «Енисей» и «Ахмат» начали матч при 13,9 градусах мороза.