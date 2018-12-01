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    • Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» могут отменить. Температура на градус ниже допустимой

    Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» могут отменить. Температура на градус ниже допустимой

    На 16:30 по московскому времени запланирована встреча 16-го тура чемпионата России «Оренбург»«Крылья Советов».

    Пресс-служба самарского клуба опубликовала в твиттере информацию о замере температуры в Оренбурге. За 70 минут до предполагаемого начала температура – минус 16. Это на один градус ниже удовлетворительной для проведения встречи, согласно регламенту РПЛ.

    Ожидается, что окончательное решение лиги относительно проведения игры станет известно в ближайшее время.

    Ранее «Енисей» и «Ахмат» начали матч при минус 13,9 градусах. Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сказал, что игра при таких условиях может навредить здоровью футболистов. Тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев поддержал решение лиги провести встречу.

    Источник: Твиттер «Крыльев Советов»

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    01.12.2018 15:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

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      0
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      Рейтинг: +29

      Ru677 1 декабря 2018, 15:38

      A

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2018, 15:27

      Аленичев, назло маме отморожу уши.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 1 декабря 2018, 15:20

      Все как всегда.Зима пришла нежданно негаданно.Составили календарь,клубы согласились,вроде так было.Где логика?

      2
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      Рейтинг: +67995

      portero > алдан2014 1 декабря 2018, 15:25

      возможно у клубов и шансов нет , возражения были точно, но чинушам пофиг.

      2
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