Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» могут отменить. Температура на градус ниже допустимой

На 16:30 по московскому времени запланирована встреча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» – «Крылья Советов».

Пресс-служба самарского клуба опубликовала в твиттере информацию о замере температуры в Оренбурге. За 70 минут до предполагаемого начала температура – минус 16. Это на один градус ниже удовлетворительной для проведения встречи, согласно регламенту РПЛ.

Ожидается, что окончательное решение лиги относительно проведения игры станет известно в ближайшее время.

Ранее «Енисей» и «Ахмат» начали матч при минус 13,9 градусах. Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сказал, что игра при таких условиях может навредить здоровью футболистов. Тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев поддержал решение лиги провести встречу.