«Рома» ведет переговоры с Конте. Итальянец ждет предложения от «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Рому». По информации Football Italia, итальянский клуб ведет переговоры с 49-летним специалистом.

При этом итальянец пока не готов подписать контракт с римской командой и ждет предложения от «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Конте может возглавить «Реал». Стороны не договорились по условиям соглашения.

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