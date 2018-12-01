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    • «Рома» ведет переговоры с Конте. Итальянец ждет предложения от «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

    «Рома» ведет переговоры с Конте. Итальянец ждет предложения от «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Рому». По информации Football Italia, итальянский клуб ведет переговоры с 49-летним специалистом.

    При этом итальянец пока не готов подписать контракт с римской командой и ждет предложения от «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что Конте может возглавить «Реал». Стороны не договорились по условиям соглашения.

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    Источник: Football Italia

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    01.12.2018 12:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4312

      mutabor0992 1 декабря 2018, 23:32

      Логично.После Юве и Челси,в Рому как то не "комильфо"...Бюджет не тот,а задачи ого го.

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 1 декабря 2018, 13:36

      Зря он ждет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 13:25

      Если он будет выставлять такие требования и запросы как "Реалу", то придётся согласиться на "Рому"...

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      Рейтинг: +286

      Milaninho 1 декабря 2018, 12:58

      А в Псж все норм с Тухелем

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