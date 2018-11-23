Кавазашвили: «Будет больно, если Мутко уйдет из футбола. Это деятельнейший человек»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход из РФС Виталия Мутко, являющегося президентом организации. Эксперту будет больно.

«Будет очень больно, если Мутко уйдeт вообще от футбола. Несмотря на то что у нас были различные претензии по разным футбольным вопросам, это не говорило о том, что мы были против него.

Мы просто знали, что это деятельнейший человек, имеющий огромную поддержку в высших эшелонах власти, человек, который принeс больше пользы футболу, чем многие и многие из тех, кто был до него», – сказал Кавазашвили «Национальной службе новостей».

О возможном уходе Мутко «Бомбардир» писал ранее.