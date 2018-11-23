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    Кавазашвили: «Будет больно, если Мутко уйдет из футбола. Это деятельнейший человек»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход из РФС Виталия Мутко, являющегося президентом организации. Эксперту будет больно.

    «Будет очень больно, если Мутко уйдeт вообще от футбола. Несмотря на то что у нас были различные претензии по разным футбольным вопросам, это не говорило о том, что мы были против него.

    Мы просто знали, что это деятельнейший человек, имеющий огромную поддержку в высших эшелонах власти, человек, который принeс больше пользы футболу, чем многие и многие из тех, кто был до него», – сказал Кавазашвили «Национальной службе новостей».

    О возможном уходе Мутко «Бомбардир» писал ранее.

    Источник: НСН

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    23.11.2018 16:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 23 ноября 2018, 19:17

      Это что,ирония такая?
      Или мы не знаем того,что знает Анзор?
      PS Меня не покидает чувство ,что идет накопление негатива.
      А именно: Игра сборной признается удовлетворительной,
      опальный Мудько получает положительный отклик от заслуженного футболиста,
      Герои Коко и Мама ,уже сами чуть ли не жертвы.....
      Или я дурак или я чего то не понимаю?
      Водки налейте,а то не разберусь!

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог > alex1951 23 ноября 2018, 20:02

      Осень-весна! Сейчас актуально!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 23 ноября 2018, 19:08

      А-ха-ха-ха, ...Больно?...Кому?...Если только всем его прихлебателям! Пусть п.издует на все четыре стороны и не появляется ни в каких министерствах!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 23 ноября 2018, 18:56

      Кому больно? Анзор ,ты был хорошим вратарем,зачем тебе сейчас этот подхалимаж? Извини,что на ты, мы почти одногодки.

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог > владимир миронов 23 ноября 2018, 20:04

      Они уже давно оторвались от земли! А падать страшно!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 ноября 2018, 18:47

      Уйдёт из футбола, войдёт в Казявашвили. Анзору будет больно :)

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 23 ноября 2018, 18:46

      Больно будет только Мутко .ПИЛИТЬ БУДЕТ НЕЧЕГО.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 17:40

      Взгляни на сборную Анзор и не увидишь там ни одного молодого игрока.

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 ноября 2018, 17:24

      За то, что в нашей сборной играют иностранцы, в то время, когда есть лимит на легионеров для воспитания своих кадров, гнать всех "придумщиков" поганой метлой.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 ноября 2018, 17:03

      вам больно ? вы все при нём прихлебаи у кормушки ничего он вам каску строительную подарит полегчает. А как на счёт клубов Тосно Амкар которых уже нет да и Анжи на грани висит им разве не больно?

      9
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 23 ноября 2018, 17:02

      Может это тонкий стёб? Ибо давно известно, что обычный дурак - это ерунда, а вот дурак деятельный и инициативный - это катастрофа.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 23 ноября 2018, 17:02

      Деятельнийший человек с поддержкой в высших эшелонах власти-воровать без страха быть пойманным...

      2
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