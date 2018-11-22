«Чемпионат»: 6 декабря Мутко должен объявить об отставке с поста президента РФС

Виталий Мутко, скорее всего, покинет пост президента РФС в начале следующего месяца, сообщает «Чемпионат».

6 декабря состоится заседание исполнительного комитета РФС, на котором руководитель должен объявить о своем уходе из организации. Главные претенденты на место Мутко – председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС 25 декабря 2017 года. В настоящее время обязанности президента союза исполняет Александр Алаев.