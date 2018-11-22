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    «Чемпионат»: 6 декабря Мутко должен объявить об отставке с поста президента РФС

    Виталий Мутко, скорее всего, покинет пост президента РФС в начале следующего месяца, сообщает «Чемпионат».

    6 декабря состоится заседание исполнительного комитета РФС, на котором руководитель должен объявить о своем уходе из организации. Главные претенденты на место Мутко – председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС 25 декабря 2017 года. В настоящее время обязанности президента союза исполняет Александр Алаев.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.11.2018 13:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +14

      Chef8888 23 ноября 2018, 11:51

      нафиг обоих кандидатов, дайте поработать Алаеву! у него неплохо получается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 22 ноября 2018, 18:37

      Это событие самое приятное в этом году в мире футбола. Оно затмит "удачное" выступление нашей сборной во всех турнирах.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 22 ноября 2018, 17:35

      давно пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 22 ноября 2018, 16:34

      Пойдет в дети лейтенанта Шмидта?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 16:30

      Объявит ли он о своем уходе или может найдет удачный ход?

      2
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      ...
      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > zigbert 22 ноября 2018, 16:47

      Да какой там "удачный ход"?
      Просто объявят сначала о реформировании РФС: создадут "Президиум президиумов" или, там, "совет футбольных старейшин", как высший исполнительный орган , а во главе этого нового органа поставят "главного футболиста России" Виталика Мутко.
      Он ведь больше ничего не умеет, кроме, как "чем-то там руководить".
      На какую-то другую, министерскую работу его поставить нельзя - всё завалит на хрен!
      А футбол...
      Что - ФУТБОЛ?
      Он у нас и так уже опущен ниже плинтуса.
      Мутко как раз и сойдёт.
      Руководить.
      Новым органом.
      "Там" все будут довольны.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > derrik2000 22 ноября 2018, 16:58

      Без руководящей работы он не останется. Покровители уж слишком значимые.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 ноября 2018, 15:07

      он теперь вроде строительство курирует , а в Питере манеж строить собрались - это по его части : много украсть можно , как при строительстве " Санкт Петербург арены " ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VikNMar 22 ноября 2018, 15:19

      У Мудко появились новые схемы "улета" бюджетных денег при
      много- и круглогодичном строительстве спортивных сооружений

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 22 ноября 2018, 14:48

      кто такие Дюков и Сорокин почему они туда лезут они в футболе понимают так же как в балете вот возьмите в Хорватии бывший футболист Давор Шукер в Польше Збигнев Бонек можно ещё много приводить примеров но ведь и Хорватия и Польша намного далеко от нас ускакали а всё потому что у нас руководят футболом случайные люди

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 22 ноября 2018, 14:41

      Это ж сколько ещё ждать...

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > ЮНик 22 ноября 2018, 14:50

      а толку что одного чинушу сменит другой такой же

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 22 ноября 2018, 14:39

      он уже давно в отставке как говорится не приделах

      0
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:22

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/pressdoma

      -3
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