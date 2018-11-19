Президент Ла Лиги: «УЕФА должен отстранить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию Football Leaks о нарушении «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ряда правил УЕФА в попытке обойти правила финансового фэйр-плей.

«Два года назад я сказал, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» действуют нечестно, поэтому для меня это не было неожиданностью. Очень важно, чтобы УЕФА делал что-то реальное в этом вопросе. Такие вещи выводят из равновесия мировой футбол и структуру игры. Вы должны наказать эти команды.

Заставить их пропустить один розыгрыш Лиги чемпионов – это станет посланием о том, что правила финансового фэйр-плей должны восприниматься всерьез. Речь идет не о наказании «ПСЖ», а о соблюдении правил, которые, как мы ожидаем, будут соблюдаться всеми.

Если УЕФА действует так, как должен действовать, то он обязан применить санкции к «ПСЖ» и «Манчестер Сити», – сказал Тебас.