Президент Ла Лиги: «УЕФА должен отстранить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов»

Когда продавал Неймара в ПСЖ ***ло не треснуло, а тут сразу нечестная игра... он пытается таким образом выиграть ЛЧ (испанский клуб)? Да, Реал и Барселона команды с богатой историей и т п., но если в клуб пришли деньги, то как ими пользоваться?? Что бы до уровня грандов дойти по данному фаер плей надо десятки лет.. Этот мудак пытается доминировать в футболе на протяжении этого времени? Это только убьет футбол. Новые команды не могут тратиться на игроков, инвесторы не будут вкладываться в футбол, т.к. перспектива хорошего возврата наступит ой как не скоро...
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию Football Leaks о нарушении «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ряда правил УЕФА в попытке обойти правила финансового фэйр-плей.
«Два года назад я сказал, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» действуют нечестно, поэтому для меня это не было неожиданностью. Очень важно, чтобы УЕФА делал что-то реальное в этом вопросе. Такие вещи выводят из равновесия мировой футбол и структуру игры. Вы должны наказать эти команды.
Заставить их пропустить один розыгрыш Лиги чемпионов – это станет посланием о том, что правила финансового фэйр-плей должны восприниматься всерьез. Речь идет не о наказании «ПСЖ», а о соблюдении правил, которые, как мы ожидаем, будут соблюдаться всеми.
Если УЕФА действует так, как должен действовать, то он обязан применить санкции к «ПСЖ» и «Манчестер Сити», – сказал Тебас.