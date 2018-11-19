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    Президент Ла Лиги: «УЕФА должен отстранить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию Football Leaks о нарушении «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ряда правил УЕФА в попытке обойти правила финансового фэйр-плей.

    «Два года назад я сказал, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» действуют нечестно, поэтому для меня это не было неожиданностью. Очень важно, чтобы УЕФА делал что-то реальное в этом вопросе. Такие вещи выводят из равновесия мировой футбол и структуру игры. Вы должны наказать эти команды.

    Заставить их пропустить один розыгрыш Лиги чемпионов – это станет посланием о том, что правила финансового фэйр-плей должны восприниматься всерьез. Речь идет не о наказании «ПСЖ», а о соблюдении правил, которые, как мы ожидаем, будут соблюдаться всеми.

    Если УЕФА действует так, как должен действовать, то он обязан применить санкции к «ПСЖ» и «Манчестер Сити», – сказал Тебас.

    Источник: Goal

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    19.11.2018 18:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 21 ноября 2018, 21:09

      Когда продавал Неймара в ПСЖ ***ло не треснуло, а тут сразу нечестная игра... он пытается таким образом выиграть ЛЧ (испанский клуб)? Да, Реал и Барселона команды с богатой историей и т п., но если в клуб пришли деньги, то как ими пользоваться?? Что бы до уровня грандов дойти по данному фаер плей надо десятки лет.. Этот мудак пытается доминировать в футболе на протяжении этого времени? Это только убьет футбол. Новые команды не могут тратиться на игроков, инвесторы не будут вкладываться в футбол, т.к. перспектива хорошего возврата наступит ой как не скоро...

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      Рейтинг: +3608

      Axe111 20 ноября 2018, 03:12

      Бла бла была. Там давно все решено ну и соответственно куплено в этой УЕФА позорной

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      Рейтинг: 0

      cky3k 20 ноября 2018, 00:08

      Помню Ростов отстраняли из за финансовый фейрплей! Вот это было смешно!!
      Сравните- Ростов и ПСЖ ***!

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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

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      -2
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      Рейтинг: +1834

      gor77 19 ноября 2018, 19:30

      Обида за наказание от ФИФА "Реал" и "Атлетико" в 2017 году ещё живА!
      Да и за Барсу в 2014 году тоже.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 ноября 2018, 19:27

      реал и барсу тоже надо исключать

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      Рейтинг: +12484

      DeStar > Igor Belousov 19 ноября 2018, 20:03

      это с хера?) клубы с богатой историей, длительным развитием и на выходе одни из лучших клубов мира и соответственно зарабатывают больше других, а отсюда и тратят. А псж и сити нихрена не зарабатывали несколько лет назад, а тратили кучу бабок .Или ты думаешь президент барсы или Перес реаловский взял из своего кармана в клуб дал 300 лямов и купил игроков? как это делает шейх в псж ?

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      Gek Dement > DeStar 20 ноября 2018, 00:12

      Зарабатывают да. Последние годы, (я читал инфу где-то начиная с 2011, но скорее всего образовались они раньше) каждый год Реал заканчивает с долгами. Хотя надо признаться долги эти с каждым годом меньше и меньше, до МЮ ему далеко. =) Они конечно же не берут 300 лямов из кармана, а просто идут и берут кредит в банке, вернее брали, а сейчас из-за ффп гасят и пока не погасили.)

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      Gek Dement > DeStar 20 ноября 2018, 00:16

      а вот например инфа на 13й год: "Общая сумма долгов испанских клубов составляет € 3 млрд 600 млн. Из этой суммы € 900 млн составляют суммарные долги мадридского «Реала» и «Барселоны»"(с) Так что не фантазируй про их здоровую экономику, их богатство не было заработано, все было взято в кредит у банка до ввода ффп и не сильно они отличаются от ПСЖ, МС...

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      DeStar > Gek Dement 20 ноября 2018, 13:16

      ну ты нашел когда читать. А чего ж ты не читаешь про долги реала в 2017 году , которые составляют 10 -20 млн или какието там подобные копейки.? потому что они погасили их все? И мне жаль, что ты нифига не видишь разницы между взятием денег в долг, когда у тебя есть обязательства и ты эти деньги обязан вернуть да еще с %, как и любое предприятие или еще что ,и вариант когда к тебе приходит шейх и говорит на 500 лямов, можешь не возвращать , ты мне не должен ничего., что и подталкивает к тому, что ты эти деньги не вернешь, следовательно они ЗАРАБОТАННЫЕ, а взять в кредит деньги, это нихрена не заработок.

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      Gek Dement > DeStar 20 ноября 2018, 19:02

      Почему не читаю я же написал "Хотя надо признаться долги эти с каждым годом меньше и меньше". Какая разница какая там конкретно на данный момент сумма долг, когда в принципе долг есть и это не единичный случай последнего года, а они живут десятилетия в долгах? И то что сейчас они близки к тому чтобы их отдать спустя годы не отменяет факта что все игроки куплены в кредит, а не как ты там написал за счет развития и того что они зарабатывают больше остальных. А теперь лайфхак смотри: условный Реал(Барса, МЮ) берет до ввода ФФП дорогих игроков в кредит, они ему выигрывают титулы, деньги в ЛЧ, потом он продает их еще дороже, эти траты под ФФП не попадают, а клуб гасит кредит и покупает новых дорогих игроков и вот тебе причина реального богатства Реалобарсмю, а не то что они зарабатывают что-то там. А потом вводят ФФП и реалобарсы уже на голову выше других клубов, которым возможности провернуть такую же фишку с кредитами юридически лишили под угрозой санкций. Такая конкуренция по твоему честнее чем просто взять 500 млн. у кого-то? Так что реалобарсу смело исключать можно под тем же лозунгом "выводят из равновесия мировой футбол".
      Касательно шейха, мне вот реально жаль что ты так никогда и не сможешь мне внятно объяснить почему же лучше брать деньги в кредит(подвергая кстати клуб риску банкротства), чем брать у шейха? Ну дал он 500 лямов, ну можете не возвращать, ок, и что? Пойдите найдите тоже кого-то кто вам даст 500 лямов какие проблемы? Разумные, рациональные доводы есть какие-то против этого?

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      DeStar > Gek Dement 20 ноября 2018, 19:54

      ДА ЕПТ ТВОЮ МАТЬ ,ЧЕЛОВЕК ДРУГ ТЫ РЕАЛЬНО не понимаешь ИЛИ ЧТО? Прости пожалуйста меня, ты вообще нихрена не выкупаешь в таком слове как конкуренция и развития бизнес проекта? ты в курсе что если НЕ БУДЕТ кредитов, то МОжно нахрена распусть 99 % клубов МИРА , ВСЕГО НАХРЕН МИРА! ни один клуб не живет за счет прибыли прошлого года, молжет только такие как бенфика, порту и монако ,которые покупают за дешево а продают за дорого. Ты в курсе, что ВСЕ КЛУБЫ высшей лиги испании, за исключением 2-3, являются УБЫТОЧНЫМИ! УБЫТОЧНЫМИ! они каждый год ДОЛЖНЫ больше и больше денег банкам. А в рашке как? оставить 3 клуба?
      Почему друг ты не видишь разницы между тем , чтобы , говорю простым языком, крутится - т.е брать кредит , на что-то тратить, иметь прибыль и отдавать банкам эту прибыль, но ты живешь! так работает любой большой бизнес. Берется клубом 100 млн, через 5 лет возвращается 120 млн,а зарабывается 150 , и ты даже в плюсе, это рабочая модель! так ВСЕ делают, все клубы мать твою, и апл в том числе, только в апл клубами владеют богачи. Ты еще , извиние, смеешь сравнивать такие вещи, как взять в кредит бабки и вернуть их, с такой вещью как - папа дай денег я бизнес открою
      В жизни ты как считаешь правильней с точки зрения всего - заработать денег и развить бизнес, у тебя есть мозг. небольшой капитал, но есть идея, ты берешь в кредит под залог чего либо, хаты, тысяч 100 баксов и открываешь бизнеС, он работает, ты возвращаешь бабки, и черех какое-то время , вернув, работаешь в хороший плюс, или такой вариант : Папа, папа, дай мне миллион, и я открою свой бизнес? вот второй случай как раз регулирует ФФП, чтобы завтра какой нибудь шэйх не купил беларусский батэ ,и не дал ему пару миллиардов баксов, и батэ возьмет, купит себе весь ювентус нафиг и будет выигрывать всегда лигу и брать лч. Где логика, о какой конкуренции ты можешь вести речь если ты думаешь походу вот так? ФФП создано для того, чтобы клуб не тратил больше чем он зарабатывает, и сюда, в заработок, мой друг как раз входят все эти СПОНСОРСКИЕ контракты, и шейх вправе платить клубу из СВОИХ карманных денег только определенную часть, бОльшую часть клуб ОБЯЗАН зарабатывать как хочет, атрибутикой. игроками, трофеями и билетами, но должен делать это САМ. Владельцы не имеют права впихивать личное бабло в любых количествах, специально , чтобы конкуренция была здоровая. а не футболом правили миллиардеры шейхи! А купить игрока дешевле и продать дороже как ты написал так это еще уметь надо. А про банкротсво вообще поржал, ты думаешь такие клубы как реал и мю и барса считать бабки не умеют? это не ресторанный бизнеС, которые опа, и закрылся из-за полугода без прибыли, у реала мю и барсы с каждого домашнего матча идут лямы евро в капилку и народ ходить не перестанет на футбол, понимаешь? а если будут реальные проблемы( хотя откуда из взяться не врубаюсь) они продадут бэйла, дембеле, или погба и получат свои 100 лямов им на года 2 выплат останется по кредиту. А то пишет он , МЮ видишь сколько игроков берет дорогих? ГДЕ ТИТУЛЫ? хоть 1 мать твою за 5 лет? кубок англии? в жопу его засунуть, а ты тут говоришь, купит за дорого, потом титулы, а потом еще и дороже продать. Не смеши. титулы берут стабильно только реал, барса, юве и бавария с псж и сити, причем последние только в своих лигах. Извини за много текста. Просто не понимаю как ты не видишь разницы между дать денег и заработать.

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      Gek Dement > DeStar 20 ноября 2018, 20:30

      Ну во-первых мать мою не трогай. Если тебе так нравится это выражение можешь заменить в нем слово "твою" на слово "мою" и мусолить это уже как хочешь.
      Во-вторых "ФФП создано для того, чтобы клуб не тратил больше чем он зарабатывает" как в эту твою фразу укладываются многомиллионные кредиты? Они их зарабатывают?) Ты про ФФП почитай немного прежде чем пытаться о нем рассуждать, ФФП запрещает иметь такие кредиты на которых поднимались нынешние топ-клубы, ФФП считает их нерентабельными. Т.е. за счет этих кредитов данные клубы создали нездоровую конкуренцию, но поскольку это было до ввода ФФП им это спустили с рук. Но судя по тому что ты пишешь разговаривать с тобой о ФФП не вижу смысла, ты в нем не шаришь.
      В-третьих ты понаписал там много всякой билиберды с кучей восклицательных знаков, но на мой вопрос так и не ответил, чем конкретно плохо для развития футбола то что какой-нибудь шейх возьмет и купит БАТЭ и вложит в него кучу бабок, если можно пруфы и по пунктам, без эмоциональной фигни.
      В-четвертых: "они продадут бэйла, дембеле, или погба" правильно написал, они продадут игроков которых купили за счет того что в свое время нажили игроков на гигантских кредитах, где тут про здоровую конкуренцию?
      В-пятых: "ты в курсе что если НЕ БУДЕТ кредитов, то МОжно нахрена распусть 99 % клубов МИРА" вот по этой инфе еще пруфы можно? я вот считаю что ты это только что придумал.
      И в-шестых: "Просто не понимаю как ты не видишь разницы между дать денег и заработать." взять в кредит это не заработать, это раз. а два, ты видимо тоже не в состоянии обьяснить разницу для развития футбола и футбольного клуба, а так же для футбола как зрелища какая принципиальная разница дали им денег или они заработали?

      Насчет много теста, разбивай по темам и на абзацы, а то воспринимается как набор бессвязных предложений и восклицаний, понять что ты там пытаешься донести невозможно.

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      Gek Dement > DeStar 20 ноября 2018, 20:35

      Добавлю еще раз раз если ты этого не понимаешь реально:
      "т.е брать кредит , на что-то тратить, иметь прибыль и отдавать банкам эту прибыль, но при этот как клуб существовать и быть конкурентным! так работает любой большой бизнес. Берется клубом 100 млн, через 5 лет возвращается 120 млн,а зарабывается 150"
      вот эту самую фигню ФФП прямо запрещает. т.е. не могут так сейчас клубы делать. а при этом все топ клубы на этом поднялись. а остальным теперь с ними надо конкурировать но денег на это им взять негде. поэтому конкуренция нечестная в еврокубках на данный момент, вот суть того что я пишу.

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      DeStar > Gek Dement 20 ноября 2018, 20:58

      Хорошо
      Во первых. не докапывайся к фразам, это глупо, к тем более таким устоявшимся в нашем "народе"
      Во вторых , что за бред с кредитами ?откуда ты это взял? Дай пожалуйста статью , где будет сказано ,что кредиты - не допустимы для клубом с точки зрения ффп,вот реально, покажи, я такого не встречал.
      ФФП запрещает вкладывать много денег владельцами клубов, а также тупо - тратить больше чем зарабатываешь. Только обойти этот ффп запросто, когда ты крутой чел, и твой условный друг платит твоему клубу 200 лямов в год, за то что на майках будет написано" Валера - лучший человек в мире" можно любую сумму спонсорскую выделять, лишь бы было за что, за лого на майке или за название стадиона, а много или мало уже будут разбираться в уефа и один хрен ничего не докажут. Покажи мне , еще раз прошу, про кредиты именнО ,а то и с тобой разговаривать пока не вижу о чем. Построить стадион, да просто реконструировать его будет стоить сотни лямов ,которые арсенал и за 10 лет хрен сам заработает, не в кредит думаешь строят? хотя ладно ,ффп за стадионы не дурит голову.
      В третьих, я не говорил, что покупка шейхом клуба будет плохо для РАЗВИТИЯ футбола, это плохо для конкуренции, она не честная, клуб зарабатывает чистых денег лям в год, а тут шейх вкидывает 300 и пошло поехало ,из неоткуда, "без рода и племени" , титулов и каких либо развивающихся моментов вырастает гранд мирового футбола, как это с псж и сити вон случилось. А ты просишь пруфоф, какие еще пруфы на это? статьи?) да, для жителей борисова и беларуси это хорошо, будут рады новому "анжи"
      В четвертых.Про игроков ты не совсем понял, что я имел ввиду. Я вел к тому, что да, они возьмут кредитов, купят кого хотят ,будет не хватать бабок - продадут игроков и закроют кредиты, а что в этом плохого? они так могут и в плюс выйти и в минус, бэйла брали за 100, сейчас его и за 50 продать сложно, плюсов вроде нет верно по бабкам? просто игроки это своего рода актив. Я просто не понимаю ,как ты связываешь кредит и нездоровую конкуренцию ,а что, Валенсия не может взять кредит под залог стадиона. лямов в 300 и купить себе игроков? может, но не считают это нужным, потому что это им вряд ли поможет взять титулы, им этих 2-3 игроков будет мало, и скорее топ игроки выберут клубы круче, и зп платить валенсии придется больше таким игрокам чем реалам, но они тоже МОГУТ взять кредит и развиваться. У тебя отношение к кредиту какое-то предвзятое, вполне нормальная схема для таких проектов, будь то спорт будь еще что-то, игроки скорее дешевеют чем становятся больше в цене.
      в пятых, а ты почитай, ты мне пруфы не кидаешь, а кидаешься фразами не понятно откуда взятыми, про кредиты и ффп например, бредятина полная, когда клубы по факту имеют прибыль в лямов 10 за год, как та же барса и реал, какие им траты 100 лямов , если такой заработок? разом они столько денег не возьмут, а в долгосрочных обязательствах -запросто. Почитай сам про клубы и их существование, все они в минусах живут, у барсы вот прибыль за прошлый год целый 13 млн евро ,о боже, богачи, хватит денег на реконструкцию что они задумали, им все-то на нее 600 млн евро надо, расплатятся из доходов за 50 лет ? кредит - конечно же.
      Только в АПЛ доходы есть от очень дорогих прав телевизионных ,а в испании больше всего получают барса и реал, а остальные копейки и живут за счет бюджета. так не работа ли в МИНУС жизнь за счет бюджета? я это имел ввиду. Если ты сам себя обеспечить как клуб не в состоянии. таких клубом большинство. Только топ клубы живут самостоятельно, и зарабатывают уже на только на футболе, но и на строительстве и других моментах, потому что в футболе хрен заработаешь много, если не ты берешь титулы постоянно.
      и в 6. причем тут развитие футбола как зрелища если мы начали разговор с фразы , что сити и псж, тоже самое что реал и барса. только одним дали "вчера" кучу бабла и они купили все и вся кладя на ффп , особенно псж, с трансфером неймара за 0 евро официально и мутками с мбаппе? и реала и барсы ,которые хоть с помощью кредитов это делают, но эти деньги они возвращают да еще и с %, а псж их не возвращает никому.
      Видишь разницу между Gek Dement я дам тебе лям баксов, и не возвращай И
      Gek Dement я дам тебе лям баксов, через 3 года вернешь полтора?

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      DeStar > DeStar 20 ноября 2018, 21:08

      Вон читаю, что в 2008 году 8 из 54 дивизионов футбольных имели прибыль ,так что закрываем нах все? щас больше, но есть уверенность в том, что просто большинство клубов обходят ффп разными способами, аля трансфер неймара в псж, вообще по красоте, и хрен придирешься же! псж за него не платил ни копейки, за него заплатила другая контора ,которая получила бабки от псж, а неймар пришел свободным трансфером в псж, отличный ход.
      Можно еще условному сити купить в америке клуб, который вообще под ффп не попадает, вложить в него миллиард, купить неймара, месси, роналду, и отдать их в сити в аренду за 1 млн евро, а че, еще и зп может им американский клуб платить.. ах да, сити же так и сделал с лэмпардом например, ведь они владеют и мельбурном в далекой австралии и нью йорк сити в сша. Обходи ффп не хочу, как детей .

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      Gek Dement > DeStar 21 ноября 2018, 00:25

      Ладно попробую по пунктам.
      По ФФП. Найди статью "Финансовый "фэйр-плей": вопросы и ответы" это на сайте уефа. Цитирую: "Клубам разрешено тратить за расчетный период (три года) на пять миллионов евро больше, чем они зарабатывают." Кредит не считается заработком, так что по сути в кредит игроков не взять.
      Т.е. до ввода ФФП кто-то успел раскачать клуб за счет перекредитования, потом ввели ФФП и эти раскачанные клубы оставили в системе, но все возможности их догнать финансово перекрыли, ведь клуб уровня Реала будем честныим без вливания больших средств не создать. Неравная конкуренция, согласен?
      Обойти его фиктивным спонсорским контрактом тоже нельзя, цитирую: "Могут ли владельцы инвестировать в клуб на свое усмотрение или посредством спонсорских контрактов?
      Если владелец клуба делает инвестиции посредством спонсорского соглашения со своей компанией, компетентные органы УЕФА проведут проверку и, если это необходимо, сравнят соотношение расходов и доходов от данного соглашения с рыночными ценами."
      Цитаты с сайта УЕФА взяты, найди статью и убедишься.
      Касательно того что шейхи плохо для конкуренции: А вот когда БАТЭ играет против Реала который купил Бэйла и Роналду и еще кучу звезд, а БАТЭ не может себе это позволить никак, вообще в принципе, это хорошо для конкуренции?
      Шейхи ведь не валяются под забором, с ними договариваются, их ищут, убеждают вкладываться именно в этот клуб. В основном это рыночная политика, реже бывает когда как Керимов просто покупают клуб поиграться, чаще когда шейх покупает клуб, развивая футбол а ему какие-то уступки на рынке делают. Почему нужно лишать команды шансов найти своего шейха, условно? Футбол от этого только выиграет, ибо за счет этих шейхов создают команды которые хоть как-то разбавляют гегемонию 5-7 топ клубов в ЕК.
      Сити и ПСЖ тоже самое что Реал и Барса не потому что они возвращают или не возвращают кому то деньги, а потому что все 4 команды перекачаны огромными деньгами, за счет чего они не дают возможности для равной конкуренции в ЕК другим клубам, они все могут купить себе кого захотят у какого угодно клуба. И если ты считаешь что Сити и ПСЖ зло, то автоматически должен считать злом и Реал и Барсу, это же очевидно ибо они монополисты на футбольном рынке, а монополия убивает малый бизнес(читай малые клубы).

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      DeStar > Gek Dement 21 ноября 2018, 00:55

      Спасибо что все интересно расписал. Но все-равно у меня в голове остаются одни НО,
      Фраза найди себе шейха сама по себе странная. Ты заметил, что я все-время употребляю именно слово "шейх", не с проста. Шейхи в футболе , по крайне мере на данный момент, как раз таки офигевши играются в футбол, они купили псж и сити, они , я уверен. до покупки клуба может никогда не слышали о клубе который они покупают, и не знаю правил футбола. Они не строят клуб как бизнес модель, и псж и сити, пока находятся там где находятся никогда не будут безубыточным клубом, потому что для шейхов они - игрушка. Вон в милан приходят миллиардеры, валенсию купили. а они все в жопе, бизнесмены не будут вливать бабки, они хотят минимум безубыточность или даже в плюс работу
      Про ффп и кредит я твои слова понял, но тогда я задам , наверное тупой , но логичный вопрос. Сколько лет ффп?) с 2011 года?) т.е 7 лет. А почему другие клубы до возникновения ффп , и как ты говоришь " кто успел набрать кредитов" не брали их?) Реал и барса брали, а другие нет? почему не развились тоже? Реально в одних кредитах считаешь дело? из-за кредитов реал топ , а алавес гавно да?
      И после возникновения ффп , сити просто офигивает на Трансферном рынке последние годы, псж тратит на двух игроков 400 млн за одно лето)( и никто из них никого не продал дороже чем купил) , работает ффп? наказали? где? кого?) ростов!)
      ты просто начинаешь клонить уже к тому, что мол появление "шейхов в слабых клубах это хорошо", но друг, с чего мы начали разговор?) я не спорил с тем,, что появление богатого управленца это плохо, я лишь , в первом своем сообщении, сказал : что реал и барса долго к этому шли, с богатой историей, кучей побед, и когда клуб берет 4 лч за 5 лет ,можно посмеяться в лицо человеку, который скажет, что они не могут купить за кучу бабла игрока, так как если не реал, то кто? а когда псж 10 лет назад не мог находиться в одном предложении с фразой " сильный клуб"

      Судя по твоим словам и про шейхов, ты ЗА их появление и накачивание баблом клуба.. Но с ФФП шейхи не становятся особо полезными, точнее не должны.

      Я за реал и барсу, потому что они Становились Монополистами пошагово, были ими не всегда, прошли через кучу лет неудач и пришли к этому благодаря развитию во всех областях понимаешь? может пример будет тупой, но это как сравнивать, двух женщин , одна закончила универ, была идея, много работала, старалась, подымалась и падала, и вот ей 40 лет, у неё бизнес, она в него вложила много сил и лет, и она миллионер, и рядом с ней стоит девушка, 22 года, она не умеет складывать двухзначные числа, ни дня не работала, и нет образования. но она миллионер, почему? потому что папа ей перечислил на счет 200 лямов, Вот. Тупой . но он очень ярко отражает мое отношение к реалу и барсе, и мое отношение к сити и псж. Вот какого я о них мнения. МОжет с каких-то точек зрения не прав, да я уверен ,что не прав,а про ффп вообще молчу. Но для меня это так. Спасибо за разговор, устал я)

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      Gek Dement > DeStar 21 ноября 2018, 01:13

      Я честно говоря тоже устал, ночь, поэтому отвечу не по всем пунктам, а выборочно, уж извини.)
      "А почему другие клубы до возникновения ффп , и как ты говоришь " кто успел набрать кредитов" не брали их?)" Так тоже брали, в том же АПЛ половина лиги кредитована-перекредитована. Просто даже в этой битве кредитов кто-то был в шоколаде, а кто-то на бобах, но на тот момент у всех были равные возможности, все могли попробовать сделать так, а сейчас нет, за что и не люблю ФФП.
      "с богатой историей, кучей побед" ты не задумывался почему богатая история у многих клубов в Европе, отличные игроки так же появляются во многих клубах, но вот куча побед обычно все таки у тех клубов(и их немного их можно пересчитать по пальцам рук) что могут себе позволить скупить всех этих отличных игроков и собрать из них команду. Клоню к тому что кучу побед в их истории, по крайней мере за последние три десятка лет, им принесли бабки, ну и добротные управленцы которые нашли им правильное применение.
      "они Становились Монополистами пошагово" Тут вообще не согласен, монополия в любом виде убивает футбол. ФФП по сути создал закрытую от изменений систему с десятком монополистов во главе, победители еврокубков относительно предсказуемы на ближайшие лет десять, это список из 15-20 клубов. Каков выход из ситуации я не знаю, но считаю времена когда у всех были хотя бы теоретически равные возможности, хотя бы и за счет привлечения кредитов и богатых спонсоров были честнее. Возможно вариант как в МЛС был бы выходом из ситуации... Что угодно в принципе кроме стабильной(за счет ФФП монополиии...).
      Всё, я тоже выдохся)
      Доброй ночи!)

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      DeStar > Gek Dement 21 ноября 2018, 02:06

      Ну не знаю.. отвечу коротко, чтобы с утра ты прочел.
      Ну есть же клубы, которые без огромных, в последнее время . финансовых влияний вошли, или вернулись в "топ клубы".
      Атлетико мадрид, как темная лошадка попал в финал лч 14ого года так и остался топом , и ведь никого не покупали тогда, и тренер тот же.. и результат держат!
      Боруссия дортмунд, как был немецкий финал в 2013 так они и тоже в топе, правда продавали лидеров, и их штормит но они выросли
      Наполи, который вообще не так давно был в серии В и лишь был гостем в вышке.
      Лестер - хоть он больше и сказочный
      Монако умудрился покупать дешево, продавать дороже и даже у псж чемпионство отбирал недавно( хотя и тут был миллиардер, но роналду и ибру или месси он не покупал)
      Т.е вот такие клубы мне нравятся, они работали, как атлетико, наполи, они поднялись не за счет того, что им дали денег год назад, они все к этому пришли, и тренер, и управленцы. Вот это "молодцы" а не псж и сити. А сильные клубы везде были и будут, неважно в каком спорте, доминирование жесткое это часть спорта) и твои 15-20 клубов возможные победители еврокубков, блин - это ведь не плохо. Когда -то было иначе? когда реал 5 подряд КЕЧ брал с момента основания?.. так всегда было и будет.
      Спокойной ночи

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      la verdad 19 ноября 2018, 19:21

      Золотые слова!!!

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      Artemka69 19 ноября 2018, 18:58

      Ничего им (ПСЖ и Ман.Сити) не сделают!!!Впрочем ничего нового!!

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