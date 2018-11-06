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    Уткин – Алекперову: «Бывает у вас в «Лукойле» так, что прорвало газопровод, а ответственный человек взял и улетел в отпуск?»

    Комментатор Василий Уткин обратился к главе компании «Лукойл» Вагиту Алекперову. Он поинтересовался, почему президент «Спартака» Леонид Федун улетел в отпуск на ноябрьские праздники, вместо того, чтобы заниматься назначением нового главного тренера команды.

    «Вагит Юсуфович, скажите, пожалуйста, у вас в «Лукойле» бывает так, что где-то прорвало газопровод или месторождение растеклось, а ответственный человек взял и улетел в отпуск. Ну, потому что ноябрьские праздники. Ну как же, интересно, без этого? Если бывает, мне становится страшновато. Честно говоря, начинаю вспоминать лозунг «Пока тот-то в «Спартаке», я в «Лукойле» не заправляюсь». Я не призываю. Я просто вспоминаю его, Вагит Юсуфович.

    В моем понимании частный бизнес – это какая-то опора. По крайне мере там понятно, кто за что отвечает и каким образом он это делает. Не представляю себе, как все это время хозяин «Спартака» находится в отпуске. Потому что если там, на нефтяных полях, где куется богатство России, у огромных экранов на пультах управления, в командных пунктах, у гигантских вентилей, которые реально управляют миром – если и там сидят на подхвате вот такие же вот ребята… Представьте себе степень моего ужаса.

    Дело не в «Спартаке» и не в моих к нему чувствах. Дело в том, что, правда, как-то боязно становится за страну, Вагит Юсуфович», – сказал Уткин в эфире своей передачи футбольный клуб.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    06.11.2018 19:30
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 19:41

      Личное присутствие необходимо государственному чиновнику, для сохранения карьеры. В реальности, толку от чиновника меньше, чем от рядового пожарного. По телефону любые вопросы согласовать можно.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 02:05

      Вообще к Васе можно по разному относиться, но в данном случае, он прав.
      Собственник приобрёл игрушку и тут же благополучно о ней забыл.Если обещал поставить во главе клуба профессионалов, так ставь.А не маскируй свои слова бывшим футболистом и экологом.

      6
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 ноября 2018, 21:30

      Когда прорывает газопровод, ответственный в больничку ложится!!! А Вася прав.+

      6
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Tutmos 6 ноября 2018, 21:30

      Лукойл такой же частный,как я марсианин.Все российские крупные компании фактически государственные(чиновничьи) и являются кормушкой для чиновников.

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 ноября 2018, 21:02

      " как-то боязно становится за страну,"
      А чё за неё бояться? Всё равно "станем все мучениками в раю" (В.В.Путин),а ТАМ страна не нужна

      3
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 20:56

      Все идет самотеком.

      5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 ноября 2018, 20:46

      Ещё одно подтверждение того, что Федуну на "Спартак" н....ть!

      1
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 6 ноября 2018, 20:35

      Отдохнет-вернется и заменит остальных.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 6 ноября 2018, 20:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      помойка какая-то, а не новостная лента, ютуб-каналы всяких дебилов перепечатывают

      -5
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      Рейтинг: +6913

      батог 6 ноября 2018, 20:33

      Василий - плюс!

      10
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