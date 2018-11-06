Уткин – Алекперову: «Бывает у вас в «Лукойле» так, что прорвало газопровод, а ответственный человек взял и улетел в отпуск?»

Комментатор Василий Уткин обратился к главе компании «Лукойл» Вагиту Алекперову. Он поинтересовался, почему президент «Спартака» Леонид Федун улетел в отпуск на ноябрьские праздники, вместо того, чтобы заниматься назначением нового главного тренера команды.

«Вагит Юсуфович, скажите, пожалуйста, у вас в «Лукойле» бывает так, что где-то прорвало газопровод или месторождение растеклось, а ответственный человек взял и улетел в отпуск. Ну, потому что ноябрьские праздники. Ну как же, интересно, без этого? Если бывает, мне становится страшновато. Честно говоря, начинаю вспоминать лозунг «Пока тот-то в «Спартаке», я в «Лукойле» не заправляюсь». Я не призываю. Я просто вспоминаю его, Вагит Юсуфович.

В моем понимании частный бизнес – это какая-то опора. По крайне мере там понятно, кто за что отвечает и каким образом он это делает. Не представляю себе, как все это время хозяин «Спартака» находится в отпуске. Потому что если там, на нефтяных полях, где куется богатство России, у огромных экранов на пультах управления, в командных пунктах, у гигантских вентилей, которые реально управляют миром – если и там сидят на подхвате вот такие же вот ребята… Представьте себе степень моего ужаса.

Дело не в «Спартаке» и не в моих к нему чувствах. Дело в том, что, правда, как-то боязно становится за страну, Вагит Юсуфович», – сказал Уткин в эфире своей передачи футбольный клуб.