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    Какой вы футболист?

    Назаров опубликовал новое стихотворение про «Спартак»

    Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в инстаграме опубликовал новое стихотворение, посвященное московской команде.

    Сегодня красно-белые проведут домашний матч РПЛ против тульского «Арсенала». Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

    «Как прекрасна текущая вниз река,

    И лиса, что щенка поймала,

    Но покорно любить только ромб «Спартака»

    Для меня, извините, мало!

    Я хочу, чтоб река повернулась вверх,

    Чтоб щенок дал отпор лисице,

    А молчать в умиленьи — бесполый грех,

    Путь греха для меня не годится!

    Так бывает, что реки меняют путь,

    А щенок — это сын волкодава,

    Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь,

    Я хочу над врагом расправы!

    Мой кумир — «Спартак» — помогает жить,

    Он достоин великой славы,

    И я вправе требовать, а не просить,

    От кумира всю стать волкодава!»

    Источник: Instagram

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    21.10.2018 07:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 11:37

      Ему бы лучше помолчать и заниматься сатирой в другой сфере. Назаров не понимает одного что тем самым он обижает собственных болельщиков. Оно и понятно если слово "требовать" у него стоит на первом месте.

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 09:28

      Всё-таки происходит что-то с мозгами к старости... или от пьянки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 21 октября 2018, 18:48

      когда еще для торгашей слагали вирши

      0
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 21 октября 2018, 18:48

      приятно!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 октября 2018, 15:08

      Арсеналу после этого остается только занести всей командой 10 мячей в свои ворота и с поникшей головой отправиться домой...

      0
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 21 октября 2018, 13:32

      Правильно говорят:"Если можешь не писать-не пиши!" С чего Назаров решил,что он поэт?От его стишат один разброд и скандалы!

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 21 октября 2018, 12:33

      Сколько порося не корми, волкодав из него не получится. Только кабанчик.
      А вот у коней есть шанс - во вторник.

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 21 октября 2018, 12:09

      Каждый раз закипает в душе моей гнев,
      Когда вижу, как лезет из кожи,
      Про Спартак сочинив, под гитару пропев,
      Этот тип, с надоевшей всем рожей.
      И все мало ему, и все в жизни не так,
      Уже стали мешать ему реки,
      Толь вот не понятно, причем здесь Спартак,
      Если надо, всего лишь, дойти до аптеки.

      9
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 21 октября 2018, 11:48

      Демагогия и ерунда,
      Не стихи, а пустые базары,
      "Спартаку" "Барселоной" не стать никогда,
      Как Брэд Питтом - не стать Назарову.
      P.S. Всем фанатам "Спартака" и себе лично я желаю умереть от счастья в день, когда "Спартак" выиграет Лигу чемпионов. Но, увы, вечно никто не живет)))

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      Рейтинг: +96

      Шарапов 21 октября 2018, 11:04

      У всех бывают взлеты и паденья
      Вот ты с щитом в руках, а вот ты на щите
      То слезы радости текут от умиленья
      То загибаешься, оставшись в нищете.
      Любой болельщик связан с клубом тесной связью
      И часто нервы как натянутый канат
      Но никогда не стоит поливать команду грязью
      Не нравится - иди на "Кухню" режь салат.

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