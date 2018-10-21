Назаров опубликовал новое стихотворение про «Спартак»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в инстаграме опубликовал новое стихотворение, посвященное московской команде.

Сегодня красно-белые проведут домашний матч РПЛ против тульского «Арсенала». Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

«Как прекрасна текущая вниз река,

И лиса, что щенка поймала,

Но покорно любить только ромб «Спартака»

Для меня, извините, мало!

Я хочу, чтоб река повернулась вверх,

Чтоб щенок дал отпор лисице,

А молчать в умиленьи — бесполый грех,

Путь греха для меня не годится!

Так бывает, что реки меняют путь,

А щенок — это сын волкодава,

Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь,

Я хочу над врагом расправы!

Мой кумир — «Спартак» — помогает жить,

Он достоин великой славы,

И я вправе требовать, а не просить,

От кумира всю стать волкодава!»