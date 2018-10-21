Назаров опубликовал новое стихотворение про «Спартак»

Ему бы лучше помолчать и заниматься сатирой в другой сфере. Назаров не понимает одного что тем самым он обижает собственных болельщиков. Оно и понятно если слово "требовать" у него стоит на первом месте.
Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в инстаграме опубликовал новое стихотворение, посвященное московской команде.
Сегодня красно-белые проведут домашний матч РПЛ против тульского «Арсенала». Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.
«Как прекрасна текущая вниз река,
И лиса, что щенка поймала,
Но покорно любить только ромб «Спартака»
Для меня, извините, мало!
Я хочу, чтоб река повернулась вверх,
Чтоб щенок дал отпор лисице,
А молчать в умиленьи — бесполый грех,
Путь греха для меня не годится!
Так бывает, что реки меняют путь,
А щенок — это сын волкодава,
Я хочу, чтобы счастье взрывало грудь,
Я хочу над врагом расправы!
Мой кумир — «Спартак» — помогает жить,
Он достоин великой славы,
И я вправе требовать, а не просить,
От кумира всю стать волкодава!»