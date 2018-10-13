Главные новости дня. Анри возглавил «Монако», игроки «Томи» протестуют из-за долгов по зарплате

Анри – главный тренер «Монако».

Гол Старриджа в ворота «Челси» – лучший в АПЛ в сентябре.

Кутепов вернулся в общую группу «Спартака». Он не провел ни одного матча в этом сезоне.

Нападающий «Айнтрахта» забил восемь голов в товарищеском матче, но не провел в Бундеслиге ни одной минуты.

«Барселона» хочет продлить контракт с Месси. В 2020 году аргентинец может бесплатно покинуть команду.

Футболисты «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате.

Санчо – первый игрок сборной Англии, родившийся в 2000 году и дебютировавший за команду.