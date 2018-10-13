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    Какой вы футболист?

    Главные новости дня. Анри возглавил «Монако», игроки «Томи» протестуют из-за долгов по зарплате

    Анри – главный тренер «Монако».

    Гол Старриджа в ворота «Челси» – лучший в АПЛ в сентябре.

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    Футболисты «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате.

    Санчо – первый игрок сборной Англии, родившийся в 2000 году и дебютировавший за команду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2018 21:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 октября 2018, 01:17

      Петракову Валере фатально не везёт.
      Куда не придёт, там сразу деньги заканчиваются.

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      Рейтинг: -7

      makvroman 14 октября 2018, 01:06

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/domapres

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 октября 2018, 22:43

      Может Анри спасёт карьеру Головина.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Агасфер 13 октября 2018, 23:24

      посмотрим

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