Главные новости дня. Анри возглавил «Монако», игроки «Томи» протестуют из-за долгов по зарплате

Петракову Валере фатально не везёт.
Куда не придёт, там сразу деньги заканчиваются.
Анри – главный тренер «Монако».
Гол Старриджа в ворота «Челси» – лучший в АПЛ в сентябре.
Кутепов вернулся в общую группу «Спартака». Он не провел ни одного матча в этом сезоне.
Нападающий «Айнтрахта» забил восемь голов в товарищеском матче, но не провел в Бундеслиге ни одной минуты.
«Барселона» хочет продлить контракт с Месси. В 2020 году аргентинец может бесплатно покинуть команду.
Футболисты «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате.
Санчо – первый игрок сборной Англии, родившийся в 2000 году и дебютировавший за команду.