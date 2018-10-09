Главные новости дня. Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей «Первого канала», ЦСКА заявил 14 игроков на матч с «Тюменью»

Кокорин и Мамаев били водителя ведущей Первого канала. Видео прилагается.

«Зенит» опубликовал заявление по конфликту Кокорина и Мамаева.

«Краснодар» подал бумагу о расторжении контракта с Мамаевым в палату по разрешению споров.

Игнашевич продал футболку за 27 тысяч долларов. Деньги пойдут на благотворительность.

Дзюба стал лучшим игроком минувшего тура РПЛ.

ЦСКА отправил на кубковую игру с «Тюменью» всего 14 игроков.

Заменить Ковача в «Баварию» может один из трех известных тренеров. Все трое – французы.

Солари – один из кандидатов на пост тренера «Реала».

Жардим находится на грани увольнения из «Монако».

Неймар призвал отстранить украинского футболиста.