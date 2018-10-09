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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Главные новости дня. Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей «Первого канала», ЦСКА заявил 14 игроков на матч с «Тюменью»

    Кокорин и Мамаев били водителя ведущей Первого канала. Видео прилагается.

    «Зенит» опубликовал заявление по конфликту Кокорина и Мамаева.

    «Краснодар» подал бумагу о расторжении контракта с Мамаевым в палату по разрешению споров.

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    ЦСКА отправил на кубковую игру с «Тюменью» всего 14 игроков.

    Заменить Ковача в «Баварию» может один из трех известных тренеров. Все трое – французы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2018 20:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 октября 2018, 00:57

      Беспредельничают.

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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 9 октября 2018, 23:43

      Гнать отовсюду...Позор если их профанами оставять...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 октября 2018, 23:41

      рвите в европу,ребята... вас уже начали хавать

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      Рейтинг: +853

      Rus9I 9 октября 2018, 23:41

      Зае..ли с пихать эту новость в футбольном паблике! Что за говно сайт стал!!!!!
      Что блеять, у нас кроме желтухи написать больше нечего?!
      Всем насрать на этих недофутболистов.
      Вот блеять выбесили....................

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 > Rus9I 10 октября 2018, 01:13

      Согласен! Стало похож на желтую прессу с футбольным и около уклоном.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 9 октября 2018, 23:04

      Что вы тут панику устроили по какой то драки. В Краснодаре 1/2 часть дома выкупают , потом заходят и избивают второго влвдельца, отжимая его часть . И полиция разводит руки. У людей дома отбирают в наглую, а вы тут про какую то драку панику развели

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 9 октября 2018, 22:00

      Почему так мало пишут о конфликте с Кокориным и Мамаевым?

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      Рейтинг: +5873

      maygli > ЮНик 9 октября 2018, 22:46

      ;-)))

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