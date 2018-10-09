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    Солари – кандидат на место Лопетеги в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рискует покинуть свой пост в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что в случае поражения в предстоящем Класико его сменит бывший тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте. Еще одним кандидатом является Сантьяго Солари. В настоящее время он возглавляет резервную команду «Реала».

    В текущем сезоне под руководством Лопетеги «Реал» потерпел два поражения в восьми матчах испанской Примеры. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: AS

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    09.10.2018 09:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:42

      Все может быть. Результаты Реала не впечатляют.

      1
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 октября 2018, 18:01

      а тренера можно взять:???!!!

      0
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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 9 октября 2018, 12:51

      изначально было ясно что с Лопетеги не че не выйдет, это дно...

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 9 октября 2018, 11:54

      Понеслось. Огласите пожалуйста весь список..

      1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 9 октября 2018, 10:50

      а как же Арсен Венгер?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 9 октября 2018, 10:47

      После Зизу, который сам варился в этой кухне и знал ее, как свои 5ть пальцев, не будет у Реала нормально тренера, так гастролеры на 1-2 сезона и все

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 9 октября 2018, 10:26

      У нас Тихонов освободился - подойдет

      1
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