Солари – кандидат на место Лопетеги в «Реале»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги рискует покинуть свой пост в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в случае поражения в предстоящем Класико его сменит бывший тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте. Еще одним кандидатом является Сантьяго Солари. В настоящее время он возглавляет резервную команду «Реала».

В текущем сезоне под руководством Лопетеги «Реал» потерпел два поражения в восьми матчах испанской Примеры. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.