Лопетеги лишится работы, если проиграет Класико. «Реал» может возглавить Конте

Перес задумайся,вон комментатор Орлов,окуенный тренер,он все знает,кто,что у кого какой,как стоит и играет!
«Реал» в рамках 8-го тура чемпионата Испании уступил «Алавесу» со счетом 0:1.
Согласно AS, президент клуба Флорентино Перес и исполнительный директор Хосе Анхель Санчес обсудили вариант смены тренера. Стороны пришли к выводу о том, что будущее нынешнего тренера Хулена Лопетеги решится в матче «Барселоной» 28-го октября.
В случае поражения испанец будет уволен. Главные кандидаты на его должность – экс-главный тренер «Челси» Антонио Конте и Сантьяго Солари, возглавляющий «Кастилью».
Сливочные занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры.