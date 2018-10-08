Лопетеги лишится работы, если проиграет Класико. «Реал» может возглавить Конте

«Реал» в рамках 8-го тура чемпионата Испании уступил «Алавесу» со счетом 0:1.

Согласно AS, президент клуба Флорентино Перес и исполнительный директор Хосе Анхель Санчес обсудили вариант смены тренера. Стороны пришли к выводу о том, что будущее нынешнего тренера Хулена Лопетеги решится в матче «Барселоной» 28-го октября.

В случае поражения испанец будет уволен. Главные кандидаты на его должность – экс-главный тренер «Челси» Антонио Конте и Сантьяго Солари, возглавляющий «Кастилью».

Сливочные занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры.