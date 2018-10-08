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    Какой вы футболист?

    Лопетеги лишится работы, если проиграет Класико. «Реал» может возглавить Конте

    «Реал» в рамках 8-го тура чемпионата Испании уступил «Алавесу» со счетом 0:1.

    Согласно AS, президент клуба Флорентино Перес и исполнительный директор Хосе Анхель Санчес обсудили вариант смены тренера. Стороны пришли к выводу о том, что будущее нынешнего тренера Хулена Лопетеги решится в матче «Барселоной» 28-го октября.

    В случае поражения испанец будет уволен. Главные кандидаты на его должность – экс-главный тренер «Челси» Антонио Конте и Сантьяго Солари, возглавляющий «Кастилью».

    Сливочные занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: AS

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    08.10.2018 14:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 8 октября 2018, 20:45

      Перес задумайся,вон комментатор Орлов,окуенный тренер,он все знает,кто,что у кого какой,как стоит и играет!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 18:59

      Пересу не привыкать менять тренеров как печатки. Кто с ним работают всегда готовы к отставке, поэтому они и защищают себя соответствующим контрактом с неустойкой и компенсацией при досрочном увольнении.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 8 октября 2018, 17:50

      ну у меня такая мысль появилась о Конте,после поражения от Алавеса

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 октября 2018, 17:29

      И для Лопетеги и для Вальверде Класико превращается в личный плей-офф.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 16:50

      Его судьба висит на волоске.

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      Рейтинг: +215

      iuda 8 октября 2018, 15:56

      После того, как Локомотив выиграл у ЦСКА, Перес решил, что Лопетеги больше не тренер Реала

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 8 октября 2018, 15:11

      Не пошло у Лопетеги ещё с чемпионата мира- бывает

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 октября 2018, 15:10

      Ну они с такой игрой скорее проиграют в класико

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 октября 2018, 14:52

      Для ЦСКА,только эта возня на руку,как и на ЧМ,когда испанцы остались без тренера( Йерро не в счет,талантливый игрок,но как тренер опыта мало).Ну Лопетеги похоже любитель и сесть и съесть,только не бывает такого...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 октября 2018, 14:50

      И будет реал автобусом ака туринский икарус времен конте ! давай давай конечно ! Реал забудет о титулах.

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