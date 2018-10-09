Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Bild: Блан, Зидан или Венгер сменят Ковача в «Баварии»

    В ближайшее время тренерский штаб «Баварии» может смениться. К отставке главного тренера команды Нико Ковача подталкивает плохое выступление немецкого клуба на старте сезона.

    В Германии уже размышляют на тему следующего главного тренера «Баварии». По данным Bild, заменить Ковача на этом посту могут Лоран Блан, Зинедин Зидан или Арсен Венгер.

    «Бавария» не выигрывает в четырех матчах подряд во всех турнирах. В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы идут на шестом месте.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:26

      Венгер выберет себе более спокойное место.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 9 октября 2018, 10:13

      Судя по тому, что я читал про Блана, не хватит характера у товарища.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 9 октября 2018, 10:03

      По всей видимости Бавария превращается в МЮ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > VAD07 9 октября 2018, 10:07

      Ну ты и сравнил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 октября 2018, 09:41

      что то в этом сезоне гранды буксуют барса реал бавария хотя еще катастрофы не случилось и отыграть отставание в 3-5 очков к примеру вполне лекго для них

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      vladik12 9 октября 2018, 09:38

      За Венгера!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 октября 2018, 09:14

      Бедный Зидан, пихают его во все топовые команды, на все возможные посты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Аристократ Олжик 9 октября 2018, 10:12

      Норм, контракт потенциальный пухнет от таких новостей)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7729

      mihail200606 9 октября 2018, 09:02

      Только не Венгер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 9 октября 2018, 08:53

      В этот момент Хайнкес отключил телефон)))

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 октября 2018, 08:39

      скорей всего зидан

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11