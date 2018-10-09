Bild: Блан, Зидан или Венгер сменят Ковача в «Баварии»

В ближайшее время тренерский штаб «Баварии» может смениться. К отставке главного тренера команды Нико Ковача подталкивает плохое выступление немецкого клуба на старте сезона.

В Германии уже размышляют на тему следующего главного тренера «Баварии». По данным Bild, заменить Ковача на этом посту могут Лоран Блан, Зинедин Зидан или Арсен Венгер.

«Бавария» не выигрывает в четырех матчах подряд во всех турнирах. В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы идут на шестом месте.