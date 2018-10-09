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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит»: «Инцидент с Кокориным вызывает в клубе резкое неприятие, возмущение и стыд. Наказание последует»

    «Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с нападающим команды Александром Кокориным.

    В понедельник, 8 октября, форвард петербуржцев, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты и их друзья напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждeм правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

    Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повeл себя отвратительно», – говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: ФК »Зенит»

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    09.10.2018 14:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 15:34

      Мало того сам пострадает ,да еще и бросит тень на репутацию самого Зенита.

      2
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 9 октября 2018, 16:57

      Теперь слався,великий клуб...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 16:35

      н а х у йэто говно которое выращивали пи д а ры из руководства!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 октября 2018, 15:14

      лучше поддержали бы... рвите оба в европу.... явно там пригодитесь

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      Рейтинг: +147

      JellyBean > 84aivengo 9 октября 2018, 15:18

      Что бы эти идиоты Россию и там опозорили??

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 октября 2018, 15:12

      Отправят до конца сезона в дубль, вот и всё наказание! А по-суду - штраф, сумма которого для этих двух дебилов-безболезнее комариного укуса.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 октября 2018, 14:36

      Хоть так...,
      Отставив локти на гранитном парапете..
      Гоните всех.
      Придут другие Йети..

      2
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      Рейтинг: +862

      Jack24 9 октября 2018, 14:31

      штраф 5 000 рублей

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 октября 2018, 14:25

      Какое наказание от клуба, судить его будут!!

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > acer2003 9 октября 2018, 19:08

      Так одно другому не мешает

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 октября 2018, 14:20

      а та-та Сашка.....тьфу нафиг их всех.

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