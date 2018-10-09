«Зенит»: «Инцидент с Кокориным вызывает в клубе резкое неприятие, возмущение и стыд. Наказание последует»

«Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с нападающим команды Александром Кокориным.

В понедельник, 8 октября, форвард петербуржцев, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты и их друзья напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждeм правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повeл себя отвратительно», – говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева