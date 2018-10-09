«Монако» уволит Жардима в ближайшие дни

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост в течение ближайших нескольких дней, сообщает журналист Ромен Молина в твиттере. По его информации, руководство монегасков контактирует с бывшим нападающим клуба Тьерри Анри, который ныне работает помощником главного тренера сборной Бельгии.

После девяти туров «Монако» набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Также команда потерпела два поражения в двух матчах Лиги чемпионов.

Жардим руководит «Монако» с лета 2014 года.