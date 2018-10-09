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    Какой вы футболист?

    «Монако» уволит Жардима в ближайшие дни

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост в течение ближайших нескольких дней, сообщает журналист Ромен Молина в твиттере. По его информации, руководство монегасков контактирует с бывшим нападающим клуба Тьерри Анри, который ныне работает помощником главного тренера сборной Бельгии.

    После девяти туров «Монако» набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Также команда потерпела два поражения в двух матчах Лиги чемпионов.

    Жардим руководит «Монако» с лета 2014 года.

    Источник: Twitter

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    09.10.2018 17:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:42

      Тяжелые дни наступили для Монако.

      1
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 9 октября 2018, 19:38

      Проблема не в Жардиме...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 18:47

      Распродали большое количество ведущих игроков, лидеров команды, а теперь хотят, чтобы "Монако" был прежним клубом ?... Становление будет долгим с Жардимом или другим тренером.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 9 октября 2018, 19:05

      Никто и не спорит, просто руководство считает, что клубу нужна встряска..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 9 октября 2018, 19:11

      ))) Встряхивать можно по разному. Надо же думать, когда скопом продали столько игроков. Если делаете деньги, то может страдать результат...

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 9 октября 2018, 20:56

      Ну что сказать? В голове одни деньги..))

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 9 октября 2018, 18:42

      ничего удивительного.время решительных шагов наступило.но приглашение Анри-авантюра.в любом случае,желаю Монако выбраться из кризиса.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 октября 2018, 18:00

      Не понимаю, почему все оправдывают Жардима. Команда играет будто бы это второлиговый клуб какой-то, хотя:
      Суммарная стоимость игроков Монако - 298 млн = 18 место
      Суммарная стоимость игроков Монпелье - 53,5 млн = 4 место
      У Монако третий по крутости состав в Лиге после ПСЖ и Лиона. А где игра? Давно пора его уволить. Он был тренером-ноунеймом, выстрелил в одном сезоне и все вдруг топарём его записали, а теперь всё списывают на трудности в клубе. Да, руководство балду там гоняет, продаёт лидеров, но так и Жардим не может поставить даже подобие нормальной игры. 18 место, это даже не 10. Это просто катастрофа.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Cules2013 9 октября 2018, 18:54

      а кто его оправдывает?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 3a zenit 9 октября 2018, 20:30

      да все подряд, почитайте новости европейские или даже комменты в этой теме ниже.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 октября 2018, 17:59

      Монако превратилось не просто клуб с проблемами, а в развитии лет на 20 обратно отъехало

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 октября 2018, 17:43

      Когда прочитал заголовок, первая мысль была - Жардим тоже чтоли с Мамаем и Кокорой куролесил ???

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 9 октября 2018, 17:37

      Полностью согласен с предыдущими двумя ораторами)

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 9 октября 2018, 17:32

      Причем тут Жардим то, если на замену ушедшим взяли хрен знает кого, да и трансферы, кроме Головина и Хенрикса в основном из команд аутсайдеров

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 9 октября 2018, 17:32

      Да попал Александр...в команду....

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