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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба – лучший игрок тура РПЛ. Это его пятая награда в сезоне

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 10-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на «Матч ТВ».

    Команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. Форвард сборной России открыл счет.

    «За Дзюбу проголосовало 15185 пользователей – 52% всех опрошенных.

    Второе место в голосовании занял форвард «Спартака» Зе Луиш – 6366 голосов (22%), третье – защитник «Локомотива» Бенедикт Хeведес (2731 голос, 9%)», – сообщил источник.

    Прежде Дзюба признавался лучшим игроком первого, третьего, четвертого и пятого туров.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2018 20:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:42

      Ну наконец то свежая новость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 10 октября 2018, 09:03

      Ну вот хоть одна нормальная новость от Бомбардира, а то желтизна уже порядком надоела!
      Артём - так держать!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 22:05

      Такой футбол нам нужен как и новости о нём...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 октября 2018, 21:15

      Молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Spanich99 9 октября 2018, 20:29

      красава

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 9 октября 2018, 20:12

      Теперь главное самому не "запозориться" и игрок-легенда в кармане)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 20:05

      Заслужил!

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