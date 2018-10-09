Дзюба – лучший игрок тура РПЛ. Это его пятая награда в сезоне

Ну наконец то свежая новость.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 10-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на «Матч ТВ».
Команда Сергея Семака обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. Форвард сборной России открыл счет.
«За Дзюбу проголосовало 15185 пользователей – 52% всех опрошенных.
Второе место в голосовании занял форвард «Спартака» Зе Луиш – 6366 голосов (22%), третье – защитник «Локомотива» Бенедикт Хeведес (2731 голос, 9%)», – сообщил источник.
Прежде Дзюба признавался лучшим игроком первого, третьего, четвертого и пятого туров.