ЦСКА отправился на матч с «Тюменью» без ряда основных футболистов. В составе – 14 игроков

Сегодня ЦСКА вылетел в Тюмень на матч 1/16 финала Кубка России.

В составе армейцев на игру отправились 14 футболистов. В заявку не вошли ряд основных игроков команды.

Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян, Семeн Матвийчук, Иван Маклаков.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Тимур Пухов, Анатолий Анисимов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Такума Нисимура.

Встреча «Тюмень» – ЦСКА состоится в среду, 10 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.