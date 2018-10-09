ЦСКА отправился на матч с «Тюменью» без ряда основных футболистов. В составе – 14 игроков

Стратегически верное решение.
Сегодня ЦСКА вылетел в Тюмень на матч 1/16 финала Кубка России.
В составе армейцев на игру отправились 14 футболистов. В заявку не вошли ряд основных игроков команды.
Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян, Семeн Матвийчук, Иван Маклаков.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Тимур Пухов, Анатолий Анисимов.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Такума Нисимура.
Встреча «Тюмень» – ЦСКА состоится в среду, 10 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.