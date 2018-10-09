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    Какой вы футболист?

    ЦСКА отправился на матч с «Тюменью» без ряда основных футболистов. В составе – 14 игроков

    Сегодня ЦСКА вылетел в Тюмень на матч 1/16 финала Кубка России.

    В составе армейцев на игру отправились 14 футболистов. В заявку не вошли ряд основных игроков команды.

    Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян, Семeн Матвийчук, Иван Маклаков.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Тимур Пухов, Анатолий Анисимов.

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Такума Нисимура.

    Встреча «Тюмень» – ЦСКА состоится в среду, 10 октября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.10.2018 15:44
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:07

      Стратегически верное решение.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 10 октября 2018, 12:03

      хорошая проверка молодым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 октября 2018, 11:00

      Ежели не пройдут дяди Маши не оберёшься

      0
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    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 10 октября 2018, 09:15

      Таким составом, даем нагрузку на второго вратаря, перед матчем с Ромой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 10 октября 2018, 08:36

      Если кони не пройдут нытья не оберёшься))

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 октября 2018, 23:56

      а по-моему на кубок забили, вот только молодых проверить...

      0
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      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa 9 октября 2018, 21:45

      Жалуются, что клубам премьер лиги плевать на кубок, но ставят матчи этого кубка параллельно с играми сборных))

      1
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      ...
      Рейтинг: +25020

      bset > greatsergey_nokappa 9 октября 2018, 22:10

      Матчи кубка уже давно сыграли. Это ЦСКА и Тюмень зачем-то договорились перенести матч на эту дату.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa > bset 10 октября 2018, 17:16

      Точно, ты абсолютно прав
      В таком случае, своё отношение к кубку демонстрирует лишь самая стабильная за последние 14 лет команда страны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 октября 2018, 21:19

      молодую звезду из Мали забыли..

      0
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      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > за ЦСКА с 1980г 9 октября 2018, 21:32

      ему только после нового года разрешено играть

      0
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 9 октября 2018, 21:05

      Удивительно, что Янова с Жиронкиным не взяли. Они уж точно заслужили хорошего шанса.

      0
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      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > Viper for CSKA 9 октября 2018, 21:33

      они в молодежной сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Hansson 9 октября 2018, 19:17

      С тремя заменами едут, один из них вратарь, практически все сыграют

      1
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