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  • Бубнов: «Игры с «Рейнджерс» или улучшат для «Спартака» ситуацию, или окончательно похоронят его шансы на плей-офф»

Бубнов: «Игры с «Рейнджерс» или улучшат для «Спартака» ситуацию, или окончательно похоронят его шансы на плей-офф»

5 октября 2018, 12:51
18

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов после ничьей московской команды с «Вильярреалом» (3:3) во втором туре группового раунда Лиги Европы заявил, что ключевыми для красно-белых в борьбе за выход в плей-офф станут спаренные матчи с «Рейнджерс».

«Вильярреал», хоть и испытывает серьезные трудности в Испании, «Спартаку» ни в чем не уступал. Причем обе команды играли в достаточно открытый зрелищный футбол. Гости тактически все делали правильно, оказывали на «Спартак» давление. Непонятно только, почему, поведя 2:1, «подводники» резко сбавили активность, провели замены, направленные на удержание счета. Посчитали, что дело сделано? В результате «Спартак» сделал свои перестановки, переломил ситуацию: не только сравнял счет, но и вышел вперед на какое-то время, был очень близок к победе. И добился бы ее, если бы Ташаев не продемонстрировал неумения действовать по игроку в собственной штрафной.

В эпизоде со вторым голо Зе Луиша Ташаев отдал голевую передачу, но фол, приведший к пенальти уже по истечению компенсированного времени испортил впечатление. Хотя с точки зрения атакующих действий и он, и Ханни, вышедшие на поле во втором тайме, усилили игру. Алжирец был очень активен, а его попадание в штангу привело в итоге к третьему голу в ворота «Вильярреала».

С одной стороны, можно сказать, что Каррера несколько ошибся со стартовым составом, вновь сделав ставку на молодежь (Игнатов, Ломовицкий). С другой – он четко придерживается выбранной стратегии поведения: позволяет воспитанникам набраться опыта в еврокубках. В то же время игру «Спартака» все же определяют в данный момент более опытные игроки.

Одно очко в двух турах – плохой результат, затрудняющий «Спартаку» борьбу за первое-второе места. Теперь спаренные матчи с лидером «Рейнджерс» решат судьбу «Спартака»: они могут либо улучшить ситуацию в группе, либо окончательно похоронить шансы красно-белых на плей-офф», – сказал Бубнов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Спартак Вильярреал Рейнджерс Бубнов Александр
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1538734389
Похорон не будет, т.к. директор ритуального агенства Глушаков в административном отпуске.
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slavа0508
1538734971
Ну блин Буба и даёт...супер аналитика от эксперта.....дураку понятно выиграют два матча шансы супер ...проиграют на вылет......хотелось бы детального разбора полёта от профи.......
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vladimir-7
1538735157
Да, положение у Спартака серьезное, но не смертельное, пока.
Ответить
ВетеR
1538735234
Глубочайший анализ ситуации))
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ribavadim
1538736427
Мозг...!
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Полная Канистра
1538747271
буба как водичка? много ракушек домой насобирал? с выходом на работу тебя
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Мары
1538748080
И как это мы сами не догадались ? Капитан очевидность блин.
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maygli
1538751289
Эксперт ё-пть. Теперь нам всё понятно стало - либо выйдет, либо нет. А то мы всё в догадках терялись и понять не могли выйдет или нет. Всё по полочкам разложил, спасибо.
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Grey33
1538754679
-"Пациент или жив или мёртв. - Если он жив, то может умереть. -А еслли мёртв, его можно оживить". Буратино, Б......
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zigbert
1538821644
Никто не знает что будет дальше. Все может перевернуться с ног на голову.
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