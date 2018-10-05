Бубнов: «Игры с «Рейнджерс» или улучшат для «Спартака» ситуацию, или окончательно похоронят его шансы на плей-офф»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов после ничьей московской команды с «Вильярреалом» (3:3) во втором туре группового раунда Лиги Европы заявил, что ключевыми для красно-белых в борьбе за выход в плей-офф станут спаренные матчи с «Рейнджерс».

«Вильярреал», хоть и испытывает серьезные трудности в Испании, «Спартаку» ни в чем не уступал. Причем обе команды играли в достаточно открытый зрелищный футбол. Гости тактически все делали правильно, оказывали на «Спартак» давление. Непонятно только, почему, поведя 2:1, «подводники» резко сбавили активность, провели замены, направленные на удержание счета. Посчитали, что дело сделано? В результате «Спартак» сделал свои перестановки, переломил ситуацию: не только сравнял счет, но и вышел вперед на какое-то время, был очень близок к победе. И добился бы ее, если бы Ташаев не продемонстрировал неумения действовать по игроку в собственной штрафной.

В эпизоде со вторым голо Зе Луиша Ташаев отдал голевую передачу, но фол, приведший к пенальти уже по истечению компенсированного времени испортил впечатление. Хотя с точки зрения атакующих действий и он, и Ханни, вышедшие на поле во втором тайме, усилили игру. Алжирец был очень активен, а его попадание в штангу привело в итоге к третьему голу в ворота «Вильярреала».

С одной стороны, можно сказать, что Каррера несколько ошибся со стартовым составом, вновь сделав ставку на молодежь (Игнатов, Ломовицкий). С другой – он четко придерживается выбранной стратегии поведения: позволяет воспитанникам набраться опыта в еврокубках. В то же время игру «Спартака» все же определяют в данный момент более опытные игроки.

Одно очко в двух турах – плохой результат, затрудняющий «Спартаку» борьбу за первое-второе места. Теперь спаренные матчи с лидером «Рейнджерс» решат судьбу «Спартака»: они могут либо улучшить ситуацию в группе, либо окончательно похоронить шансы красно-белых на плей-офф», – сказал Бубнов.