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    Какой вы футболист?

    Бубнов: «Игры с «Рейнджерс» или улучшат для «Спартака» ситуацию, или окончательно похоронят его шансы на плей-офф»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов после ничьей московской команды с «Вильярреалом» (3:3) во втором туре группового раунда Лиги Европы заявил, что ключевыми для красно-белых в борьбе за выход в плей-офф станут спаренные матчи с «Рейнджерс».

    «Вильярреал», хоть и испытывает серьезные трудности в Испании, «Спартаку» ни в чем не уступал. Причем обе команды играли в достаточно открытый зрелищный футбол. Гости тактически все делали правильно, оказывали на «Спартак» давление. Непонятно только, почему, поведя 2:1, «подводники» резко сбавили активность, провели замены, направленные на удержание счета. Посчитали, что дело сделано? В результате «Спартак» сделал свои перестановки, переломил ситуацию: не только сравнял счет, но и вышел вперед на какое-то время, был очень близок к победе. И добился бы ее, если бы Ташаев не продемонстрировал неумения действовать по игроку в собственной штрафной.

    В эпизоде со вторым голо Зе Луиша Ташаев отдал голевую передачу, но фол, приведший к пенальти уже по истечению компенсированного времени испортил впечатление. Хотя с точки зрения атакующих действий и он, и Ханни, вышедшие на поле во втором тайме, усилили игру. Алжирец был очень активен, а его попадание в штангу привело в итоге к третьему голу в ворота «Вильярреала».

    С одной стороны, можно сказать, что Каррера несколько ошибся со стартовым составом, вновь сделав ставку на молодежь (Игнатов, Ломовицкий). С другой – он четко придерживается выбранной стратегии поведения: позволяет воспитанникам набраться опыта в еврокубках. В то же время игру «Спартака» все же определяют в данный момент более опытные игроки.

    Одно очко в двух турах – плохой результат, затрудняющий «Спартаку» борьбу за первое-второе места. Теперь спаренные матчи с лидером «Рейнджерс» решат судьбу «Спартака»: они могут либо улучшить ситуацию в группе, либо окончательно похоронить шансы красно-белых на плей-офф», – сказал Бубнов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.10.2018 12:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 13:27

      Никто не знает что будет дальше. Все может перевернуться с ног на голову.

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 октября 2018, 18:51

      -"Пациент или жив или мёртв.
      - Если он жив, то может умереть.
      -А еслли мёртв, его можно оживить".
      Буратино, Б......

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 17:54

      Эксперт ё-пть.
      Теперь нам всё понятно стало - либо выйдет, либо нет.
      А то мы всё в догадках терялись и понять не могли выйдет или нет.
      Всё по полочкам разложил, спасибо.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:01

      И как это мы сами не догадались ?
      Капитан очевидность блин.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 октября 2018, 16:47

      буба как водичка? много ракушек домой насобирал? с выходом на работу тебя

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 октября 2018, 16:06

      За ташаевский косяк Спартак должен предъявить игроку разницу в сумме вознаграждения между выигрышем и ничьей.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Бухбух 5 октября 2018, 16:54

      Там был косяк Бокетти,а Ташаеву ничего не оставалось,иначе испанец расстрелял бы ворота.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 5 октября 2018, 15:44

      Бубен сам догадался?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 14:51

      Ташаев отдал голевую передачу и будет требовать от руководства заслуженного вознаграждения.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 5 октября 2018, 14:28

      Ржу ни магу)))))

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      Рейтинг: +254

      fabio_c 5 октября 2018, 14:08

      спасибо кэп...можно подытожить: спартак или выйдет из группы или нет =)

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