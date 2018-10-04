Петржела: «Зенит» – фаворит в игре со «Славией»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает команду из Санкт-Петербурга явным фаворитом в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Славии».

«Зенит» – фаворит в игре со «Славией». Команда Сергея Семака лучше по всем компонентам – от игры до силы состава.

Однако «Славия» является одной из самых сильных команд чешского футбола. Если они покажут свою лучшую игру, то шансы обыграть петербуржцев у них обязательно появятся», – сказал Петржела.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Славия» пройдет в четверг, 4 октября, в 19:55 по московскому времени.