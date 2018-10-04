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    Петржела: «Зенит» – фаворит в игре со «Славией»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает команду из Санкт-Петербурга явным фаворитом в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Славии».

    «Зенит» – фаворит в игре со «Славией». Команда Сергея Семака лучше по всем компонентам – от игры до силы состава.

    Однако «Славия» является одной из самых сильных команд чешского футбола. Если они покажут свою лучшую игру, то шансы обыграть петербуржцев у них обязательно появятся», – сказал Петржела.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Славия» пройдет в четверг, 4 октября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    04.10.2018 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 16:13

      Без тебя знаем, бывший!

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 15:40

      Зениту тоже пора показать лучшую игру.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Grey33 4 октября 2018, 16:14

      С Локо не смотрел?

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > prezent2017 4 октября 2018, 19:08

      Это была игра весёлая. Лучшей её не назвать.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 октября 2018, 12:35

      Шансом еще надо суметь воспользоваться.

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