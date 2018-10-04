Моуринью недоволен тем, что руководство «МЮ» не поддерживает его в конфликте с Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен тем, как к нему относится руководство клуба.

Результаты «МЮ» в этом сезоне говорят о том, что португалец в ближайшее время может быть уволен со своего поста, хотя сам Моуринью не собирается подавать в отставку. Он обеспокоен тем, что руководство клуба не встает открыто на его сторону.

Моуринью считает, что клуб должен был публично поддержать его в конфликте с полузащитником команды Полем Погба.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» после семи туров в Премьер-лиге занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.