Лига чемпионов. ЦСКА благодаря голу на второй минуте обыграл «Реал» и возглавил группу

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ЦСКА в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов оказался сильнее мадридского «Реала». Испанцы пропустили мяч на 65 секунде встречи. Отличился арендованный у «Эвертона» Никола Влашич.
Три очка позволили нашей команде стать лидерами группы. Следующий матч в турнире армейцы проведут против «Ромы».
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
ЦСКА (Россия) – Реал (Мадрид) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Влашич, 2.
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев (Ефремов, 65), Чалов (Сигурдссон, 78).
«Реал»: Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Кроос, Бензема, Каземиро (Модрич, 58), Лукас Васкес (Диас, 58), Асенсио, Регилон, Себальос.
Предупреждения: Бийол, 66; Обляков, 90+3; Акинфеев, 90+6 – нет.
Удаления: Акинфеев, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.
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«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!