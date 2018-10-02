Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. ЦСКА благодаря голу на второй минуте обыграл «Реал» и возглавил группу

Лига чемпионов. ЦСКА благодаря голу на второй минуте обыграл «Реал» и возглавил группу

2 октября 2018, 23:57
211

ЦСКА в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов оказался сильнее мадридского «Реала». Испанцы пропустили мяч на 65 секунде встречи. Отличился арендованный у «Эвертона» Никола Влашич.

Три очка позволили нашей команде стать лидерами группы. Следующий матч в турнире армейцы проведут против «Ромы».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

ЦСКА (Россия) – Реал (Мадрид) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Влашич, 2.

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев (Ефремов, 65), Чалов (Сигурдссон, 78).

«Реал»: Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Кроос, Бензема, Каземиро (Модрич, 58), Лукас Васкес (Диас, 58), Асенсио, Регилон, Себальос.

Предупреждения: Бийол, 66; Обляков, 90+3; Акинфеев, 90+6 – нет.

Удаления: Акинфеев, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Реал
Комментарии (211)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1538514157
Кони красавцы! Судья п.....!!!! Что же такое сказал Акинфеев, что за 5 секунд получил 2 желтые карточки?!??? Может Игорь и не прав, но в такой игре на последней минуте... это надо было очень захотеть, чтобы дать 2 желтые. Лужники СУПЕР!!! Может Спартаку тоже переехать на Лужу в играх ЛЕ? Может и они начнут брать очки?
Ответить
Ивантеевец
1538514263
Судья конченный м..дель. На ровном месте с ничего два горчичника. Да, Игорян, парень горячий, но такую уйню творить - это просто беспредел. Ну и хек и им в опу, в Риме проверим молодежь. Всех с победой!!!!
Ответить
KOLBIS
1538514314
БРАВО!!!!!ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА!!!!ЦСКА бьет РЕАЛ,трехкратного обладателя ЛЧ последних лет!!!!МОЛОДЦЫ ПАРНИ!!!....
Ответить
cska-62
1538514500
Чудо свершилось! Главные творцы этого чуда Гончаренко, Влашич, две штанги, перекладина, и командная и самоотверженная игра по тренерской установке всех игроков без исключения! Картину испортило совершенно непонятное удаления в конце матча Акинфеева. Капитан команды имеет право обращаться к арбитру! Так за что сначала жёлтая карточка, а потом красная?! Может, румынский арбитр это правило футбольное не знает? Тогда беда… Хотя матч отсудил вполне нормально. Никому не подсуживал, да и ошибок у него явных не было.
Ответить
BRO_football
1538514554
Акинфеев конечно дал жару. А ведь совсем недавно писали, какой всё-таки Игорь спокойный и неконфликтный человек. И на вот тебе - красная карточка. Но это не отменяет того, что судья цыган вонючий. Но в любом случае ЦСКА победил. Ура! P.S. Влашича по-любому выкупать надо.
Ответить
Kulima
1538514741
Вссю красно-синию братию с победой! Рэф м*дак, парни просто лучшие, столько эмоций подарили, браво Виктор Михаайлович!! Спасибо!!
Ответить
кузнецов артем
1538514894
Вот из за таких побед антифутбол и становится популярным... Ничего хорошего кроме результаты в "игре" Цска нет, но да вы конечно нахваливайте их...
Ответить
prtcs
1538515304
Выдержали, выстояли и победили. Не пацаны у нас, а МУЖИКИ. Впервые "Реал" повержен в Лужниках. Молодцы!!!
Ответить
Павелий
1538515803
Армейцы - молодцы! Так держать! Особенно рад за Георгия Кырнаца: 1. Дебютировал за ЦСКА. 2. Дебютировал в ЛЧ. 3. Сыграл против Реала. 4. Не пропустил от Реала. 5. Победил Реал. 6. Получит премиальные! 7. Ни разу не коснулся мяча! =)
Ответить
zigbert
1538548048
С победой ЦСКА! Выиграть у Реала совсем не просто ,в каком бы состоянии он сейчас не был. Здесь еще большая заслуга Гончаренко ,сумел настроить коллектив.
Ответить
Главные новости
ФотоИтальянский клуб представил Роналдиньо
15:40
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
2
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
5
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+