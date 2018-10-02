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    Лига чемпионов. ЦСКА благодаря голу на второй минуте обыграл «Реал» и возглавил группу

    ЦСКА в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов оказался сильнее мадридского «Реала». Испанцы пропустили мяч на 65 секунде встречи. Отличился арендованный у «Эвертона» Никола Влашич.

    Три очка позволили нашей команде стать лидерами группы. Следующий матч в турнире армейцы проведут против «Ромы».

    Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

    ЦСКА (Россия) – Реал (Мадрид) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Влашич, 2.

    ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев (Ефремов, 65), Чалов (Сигурдссон, 78).

    «Реал»: Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Кроос, Бензема, Каземиро (Модрич, 58), Лукас Васкес (Диас, 58), Асенсио, Регилон, Себальос.

    Предупреждения: Бийол, 66; Обляков, 90+3; Акинфеев, 90+6 – нет.

    Удаления: Акинфеев, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

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    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 23:57
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    Комментарии205
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 октября 2018, 12:26

      Ждём достойного продолжения !

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 3 октября 2018, 14:59

      )))))....идея.......щас ведь все реально....
      загримировать Акинфея под молодого воротчика )))))...
      и вперед,бомбить Рому)))))

      2
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      Рейтинг: +839

      dimag 3 октября 2018, 14:36

      Молодцы!!! Слов нет, одни эмоции. Жаль без ложки дегтя не обошлось.

      2
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 октября 2018, 14:30

      Отлично!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 октября 2018, 13:38

      ЦСКА, как бульдог. Умеет вцепиться. Причём любым составом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 3 октября 2018, 10:08

      Что то Реал совсем сдал.....Бесспорно ЦСКА с Победой!!!! Гончаренко отличный тренер, всегда говорил.

      4
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      Рейтинг: +575

      Mark68 3 октября 2018, 10:06

      ЦСКА Молодцы!!!!Красавцы!!! По фильму - "Кузнечик Мессер завалил" можно сказать "Пионеротряд Реал завалил"!!! Ещё раз Молодцы!!! Спасибо!!!!

      5
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      Рейтинг: +3136

      m40 3 октября 2018, 09:37

      Да уж, кто бы мог... подумать еще полтора месяца команда ноунеймов сейчас обыгрывает Реал, а по игре в чемпионате выглядит уверенно...Вот обратил внимание, что Чалову не хватает резкости и скорости принятия решений. Особенно на фоне игроков Реала это было заметно. Надо в этом прибавлять. А вот у кого проблем с этим нет, так у Влашича. Примечателен не сам перехват, а то как он прочитал ситуацию. Ведь хорват рванул в место предполагаемого нахождения мяча еще до того, как Кроос отдал пас. Жаль, что больше года он у нас не задержится. Такими матчами в ЛЧ он сделает себе хорошую рекламу и после скамейки Эвертона отправится в более статусный клуб.

      8
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 3 октября 2018, 09:31

      Молодцы ребята.

      6
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 09:27

      С победой ЦСКА! Выиграть у Реала совсем не просто ,в каком бы состоянии он сейчас не был. Здесь еще большая заслуга Гончаренко ,сумел настроить коллектив.

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