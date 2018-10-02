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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Жду, когда кто-нибудь скажет настоящие причины ухода Акинфеева из сборной России»

    Комментатор Василий Уткин заявил, что хотел бы знать настоящие причины ухода из сборной России голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    Вчера, 1 октября, 32-летний футболист объявил о прекращении выступлений за национальную команду. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, врачи посоветовали вратарю завершить международную карьеру из-за проблем с коленом.

    «Я все жду, когда кто-нибудь скажет по-настоящему, почему он уходит. Его прощальную речь можно передавать из рук в руки, это все обязательные слова: «пора уступить место молодым», «история иногда заканчивается»… Боже мой, мы всего этого не знали.

    Хочется задать вопрос, а что же именно, что дальше? Вкус чая с черносмородиновым вареньем в загородном доме? Или детский смех? Или действительно чувство, что еще немного и уже посыплется из того самого отверстия песок? Просто интересно, что на самом деле. Потому что это то, что делает уход индивидуальным. Ведь это очень важное решение для любого футболиста.

    Что касается вопроса о возможном возвращении в будущем, то я думаю, с Акинфеевым это произойдет только при каких-либо катастрофических обстоятельствах в сборной, о которых не хочется думать, но которые не исключены. Акинфеев не такой человек.

    Великий ли он? Я не уверен, что все вкладывают в слово великий одно и то же. Я могу сказать, что он, безусловно, не равен Яшину. Но я думаю, что в русском вратарском иконостасе за Яшиным идут Дасаев и Акинфеев – в любом порядке, они равны.

    Кто теперь номер один в сборной? Очевидно, что Лунев», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    02.10.2018 17:55
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +459

      77SAM 3 октября 2018, 18:52

      Не жди-придумай сам...какую нибудь утку.

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 3 октября 2018, 12:07

      Назвал то, чего у него нет и не будет никогда - детский смех. Убогая медуза!!!! Пытается жалить, но это не больно - просто противно.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 09:34

      Я скажу: матерится как сапожник, даже у лысого матерщинника уши краснеют, не только у судей.

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      Рейтинг: +1440

      balam 3 октября 2018, 09:30

      тебе,жиробас,опасно,что либо говорить вообче

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      Рейтинг: +1351

      15112007 3 октября 2018, 07:19

      А не мог человек просто устать! Освободить хоть немного времени для жизни?

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      Рейтинг: +527

      трениришко 2 октября 2018, 22:39

      судя по твоей физиономии, сидеть и ждать ты умеешь

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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 21:37

      Ушел и ушел ,никаких секретов здесь нет. А Уткин все пытается что то выяснить.

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 2 октября 2018, 20:39

      Долго ждать придется.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 2 октября 2018, 20:25

      Сейчас Уткин ведет себя, как баба на скамейке с семечками. Любое решение игрока должны уважать, тем более кто интересуется, читает и пишет. Я уверен если будет нужно он встанет под знамена сборной.
      P.S. Кому и сколько объяснять, если до этого мозга все равно не дойдет.

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > prtcs 2 октября 2018, 20:59

      Когда у человека две тяжелейшие травмы ( кресты на одном колене), то только ожиревшие умом люди не понимают, что в любой момент можно стать инвалидам. Неужели у Уткина так ожирели мозги, что он этого не понимает. Что касается сравнений Яшина, Дасаева и Акинфеева, то эти сравнения некорректны, т.к. футбол был раньше совсем другой. Сравнивать можно только с современниками. В России равных Акинфееву в 21 веке не было. В Европе он, пожалуй входил в число 5-10 лучших ( в разные периоды) Но это тоже неточно, т.к. чемпионаты разных стран нельзя сравнивать. Но у Васи на такой анализ мозгов не хватило.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 2 октября 2018, 20:15

      Я согласен,что Акинфеев не великий. Для цска и всего нашего футбола значимая фигура, но переоцененная.. До действительно великих ему далеко..Но он не должен всяким жиробасам объяснять свои поступки, решил и решил..

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