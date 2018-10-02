Уткин: «Жду, когда кто-нибудь скажет настоящие причины ухода Акинфеева из сборной России»

Комментатор Василий Уткин заявил, что хотел бы знать настоящие причины ухода из сборной России голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Вчера, 1 октября, 32-летний футболист объявил о прекращении выступлений за национальную команду. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, врачи посоветовали вратарю завершить международную карьеру из-за проблем с коленом.

«Я все жду, когда кто-нибудь скажет по-настоящему, почему он уходит. Его прощальную речь можно передавать из рук в руки, это все обязательные слова: «пора уступить место молодым», «история иногда заканчивается»… Боже мой, мы всего этого не знали.

Хочется задать вопрос, а что же именно, что дальше? Вкус чая с черносмородиновым вареньем в загородном доме? Или детский смех? Или действительно чувство, что еще немного и уже посыплется из того самого отверстия песок? Просто интересно, что на самом деле. Потому что это то, что делает уход индивидуальным. Ведь это очень важное решение для любого футболиста.

Что касается вопроса о возможном возвращении в будущем, то я думаю, с Акинфеевым это произойдет только при каких-либо катастрофических обстоятельствах в сборной, о которых не хочется думать, но которые не исключены. Акинфеев не такой человек.

Великий ли он? Я не уверен, что все вкладывают в слово великий одно и то же. Я могу сказать, что он, безусловно, не равен Яшину. Но я думаю, что в русском вратарском иконостасе за Яшиным идут Дасаев и Акинфеев – в любом порядке, они равны.

Кто теперь номер один в сборной? Очевидно, что Лунев», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».