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  • Уткин: «Жду, когда кто-нибудь скажет настоящие причины ухода Акинфеева из сборной России»

Уткин: «Жду, когда кто-нибудь скажет настоящие причины ухода Акинфеева из сборной России»

2 октября 2018, 17:55
33

Комментатор Василий Уткин заявил, что хотел бы знать настоящие причины ухода из сборной России голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Вчера, 1 октября, 32-летний футболист объявил о прекращении выступлений за национальную команду. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, врачи посоветовали вратарю завершить международную карьеру из-за проблем с коленом.

«Я все жду, когда кто-нибудь скажет по-настоящему, почему он уходит. Его прощальную речь можно передавать из рук в руки, это все обязательные слова: «пора уступить место молодым», «история иногда заканчивается»… Боже мой, мы всего этого не знали.

Хочется задать вопрос, а что же именно, что дальше? Вкус чая с черносмородиновым вареньем в загородном доме? Или детский смех? Или действительно чувство, что еще немного и уже посыплется из того самого отверстия песок? Просто интересно, что на самом деле. Потому что это то, что делает уход индивидуальным. Ведь это очень важное решение для любого футболиста.

Что касается вопроса о возможном возвращении в будущем, то я думаю, с Акинфеевым это произойдет только при каких-либо катастрофических обстоятельствах в сборной, о которых не хочется думать, но которые не исключены. Акинфеев не такой человек.

Великий ли он? Я не уверен, что все вкладывают в слово великий одно и то же. Я могу сказать, что он, безусловно, не равен Яшину. Но я думаю, что в русском вратарском иконостасе за Яшиным идут Дасаев и Акинфеев – в любом порядке, они равны.

Кто теперь номер один в сборной? Очевидно, что Лунев», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (33)
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zatonn
1538492706
Эх, Вася, Вася! Есть такая цитата из известного советского фильма: Трудно искать черную кошку в темной комнате, в особенности если там её нет
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KOLBIS
1538494240
Тебе Вася об этом обязательно все расскажут МИ-6 и ЦРУ,это всемирный заговор...А если серьезно,человек просто принял СВОЕ РЕШЕНИЕ,кому какое дело,особенно тебе Вася,ты думай лучше,как очередной стул в Эхо Москвы не сломать,а то Венедиктов удавится...
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Snek
1538494613
Мне кажется Акинфеев всё-таки посолиднее, чем Дасаев отыграл, по крайней мере в сборной, хотя яркие моменты Игоря смазаны его ужасными ошибками. В общем он очень неоднозначный вратарь, но во много лучше Дасаева, хотя "стабильность" не про него, может пропустить курьёзнейший гол, а может парировать неберущийся мяч.
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андрей андреев
1538494919
Всё тайное становится явным.Когда то узнаем,но это будет уже никому не нужно ...
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Artemka69
1538495225
Думаю отчасти Уткин прав!Мутноватая история получается.В клубе нагрузки никак не меньше,чем в сборной.Да и игры чаще чем в сборной!!
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nik55
1538496061
не тянет на 1-----вот и причина
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Mark68
1538498990
...Он(Уткин)...,м***к, решил своим гов****м языком и так пиариться..., ну-ну..."флаг ему в руки"..., он своё найдёт)
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Рубик Докоян
1538499397
Озил рассказал по какой причине он прекратил выступление в сборной Германии. Ну и... все его поняли, парень отгребает по сей день. Решил Игорь закончить выступления в сборной как его партнёры в клубе и это их право. И не надо его с кем-то сравнивать, а тем более тем кто не видел в живую игру Дасаева и уж тем более Яшина.
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Опорник84
1538500174
А может и вправду человека беспокоит травмированное коленно? Человек может и устать! Но то что он лучший вратарь в истории современной России бесспорно!
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mihail200606
1538500532
Я согласен,что Акинфеев не великий. Для цска и всего нашего футбола значимая фигура, но переоцененная.. До действительно великих ему далеко..Но он не должен всяким жиробасам объяснять свои поступки, решил и решил..
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