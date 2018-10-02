Варга: «Мудрые люди всегда уходят на пике, так сделал и Акинфеев»

Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев еще вернется в состав сборной России.

«Я восхищаюсь талантом Акинфеева. Уже с 17 лет он закрепил за собой роль беспрекословного первого номера ЦСКА и с тех пор несет эту вахту. Но его решение уйти из сборной меня не удивляет, ведь уже больше десяти лет он на максимуме выкладывался и в клубе, и в национальной команде. Это тяжело не только физически, но и психологически.

Мудрые люди всегда уходят на пике, так сделал и Акинфеев. Тем не менее я уверен: если Родина позовет, Игорь вернется. Он просто такой человек, настоящий капитан и в беде никогда не оставит», – сказал Варга.

Накануне голкипер заявил, что завершает карьеру в сборной России.