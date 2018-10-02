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    Какой вы футболист?

    Варга: «Мудрые люди всегда уходят на пике, так сделал и Акинфеев»

    Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев еще вернется в состав сборной России.

    «Я восхищаюсь талантом Акинфеева. Уже с 17 лет он закрепил за собой роль беспрекословного первого номера ЦСКА и с тех пор несет эту вахту. Но его решение уйти из сборной меня не удивляет, ведь уже больше десяти лет он на максимуме выкладывался и в клубе, и в национальной команде. Это тяжело не только физически, но и психологически.

    Мудрые люди всегда уходят на пике, так сделал и Акинфеев. Тем не менее я уверен: если Родина позовет, Игорь вернется. Он просто такой человек, настоящий капитан и в беде никогда не оставит», – сказал Варга.

    Накануне голкипер заявил, что завершает карьеру в сборной России.

    Источник: Известия

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    02.10.2018 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1355

      Lilipyt 4 октября 2018, 00:37

      Акинфеев на ЧМ сыграл лучше, чем за последние 5 лет и поэтому он уходит на пике восхищения! Не более... Его работа на ЧМ вызывает восторг, за что ему, честь и хвала. Но! Ему есть замена и будет кем заменить.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 3 октября 2018, 22:11

      ну мудрые люди уходят на пике совсем. А не просто из сборной. Так что тут заумства не к месту. Для вратаря возраст смешной. Посмотрим, дождемся, 2020 года. Всякое мы уже видели

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 2 октября 2018, 12:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо ,что свалил!!

      -4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > доктор 48 2 октября 2018, 19:22

      Хорошо,что и ты свалил..

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