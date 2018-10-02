Сиссе: «Погба и Моуринью нужно закрыться в офисе и поговорить о проблемах»

Есть еще один способ - закрыть их в душе. Черчесов поддержит.
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе знает, как решить проблему в отношениях полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и главного тренера команды Жозе Моуринью.
«Я прекрасно понимаю, как переживает Поль, и что он думает. Но нравится нам это или нет, в футболе есть иерархия.
В любом клубе есть тренеры и игроки. И второй никогда не будет главнее первого.
Понятно, почему Моуринью был раздражен... Думаю, им нужно закрыться в офисе и поговорить об этом», – сказал Сиссе.
Ранее сообщалось, что между игроком и тренером существует серьезный конфликт.