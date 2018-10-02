Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сиссе: «Погба и Моуринью нужно закрыться в офисе и поговорить о проблемах»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе знает, как решить проблему в отношениях полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и главного тренера команды Жозе Моуринью.

    «Я прекрасно понимаю, как переживает Поль, и что он думает. Но нравится нам это или нет, в футболе есть иерархия.

    В любом клубе есть тренеры и игроки. И второй никогда не будет главнее первого.

    Понятно, почему Моуринью был раздражен... Думаю, им нужно закрыться в офисе и поговорить об этом», – сказал Сиссе.

    Ранее сообщалось, что между игроком и тренером существует серьезный конфликт.

    Источник: RMC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:49

      Есть еще один способ - закрыть их в душе. Черчесов поддержит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 2 октября 2018, 09:50

      Если они вдвоём закроются,то точно подерутся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 08:52

      Лучше в пабе, чем в офисе...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11