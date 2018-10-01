Максименко, Рассказов, Чернов и Чалов вызваны в молодежную сборную России

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов огласил состав на отборочные игры чемпионата Европы-2019 U21 c Македонией (Тула, 12 октября) и Австрией (Санкт-Пельтен, 16 октября).

В заявку вошли 23 футболиста, которые начнут подготовку к предстоящим играм 8 октября на базе в подмосковном Новогорске.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – «Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Пюник»), Никита Чернов (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба – «Ростов»), Илья Жигулев («Урал» Екатеринбург), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»).

Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).