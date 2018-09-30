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  • Бэйл и Рамос не полетят с «Реалом» в Москву на матч против ЦСКА

Бэйл и Рамос не полетят с «Реалом» в Москву на матч против ЦСКА

30 сентября 2018, 16:41
20

«Реал» опубликовал заявку на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

В список вошли 20 футболистов. Среди них не оказалось полузащитника Гарета Бэйла, который не прилетит в Москву из-за травмы. Во встрече седьмого тура Примеры с «Атлетико» (0:0) валлиец получил мышечного повреждение бедра.

Кроме того, не примет участие во встрече защитник Марсело, который тоже травмирован, и его партнер по обороне Серхио Рамос.

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Одриосола, Регилон.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Себальос.

Нападающие: Диас, Бензема, Лукас, Винисиус Жуниор.

Матч ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, на стадионе «Лужники» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Реал»
Лига чемпионов ЦСКА Реал Бэйл Гарет
Комментарии (20)
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DOCTOR PENALTY
1538315004
Дрогнул Гарет???!!!
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MaxRnD
1538315265
Баба с возу - волки сыты ))
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KOLBIS
1538315595
Нашим как говорится легче...
Ответить
XoVoS
1538316712
Уррррааааааа! Победим!
Ответить
Tsigan
1538320504
Самая душа команды Марсело Рамос Бэил отстутствуют. Думаю за ничейку можно упереться!
Ответить
cska-62
1538321311
Трио, конечно, звёздное, но посмотрите на состав!!! Никому мало не покажется, если заиграет в полную силу... :-( НА СЕБЯ НУЖНО РАСЧИТЫВАТЬ!!! ТОЛЬКО НА СЕБЯ!!!
Ответить
+50/-50
1538328901
Похолодало. Есть первые потери в составе Реала. Ох, а сколько же немцы потеряли под Москвой в своё время.
Ответить
zigbert
1538335716
Раал приедет не в хорошем настроении и этим надо воспользоваться.
Ответить
vovan55
1538340299
ну и ладно, у них всё равно состав ого-го... удачи нашим, молодёжь - сотворите чудо, дайте нам праздник...
Ответить
bset
1538340869
Ну теперь раскатаем их. Там же только игроки уровня Анжи остались. Хотя сегодня такое сравнение не актуально)
Ответить
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