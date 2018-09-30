Бэйл и Рамос не полетят с «Реалом» в Москву на матч против ЦСКА

«Реал» опубликовал заявку на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

В список вошли 20 футболистов. Среди них не оказалось полузащитника Гарета Бэйла, который не прилетит в Москву из-за травмы. Во встрече седьмого тура Примеры с «Атлетико» (0:0) валлиец получил мышечного повреждение бедра.

Кроме того, не примет участие во встрече защитник Марсело, который тоже травмирован, и его партнер по обороне Серхио Рамос.

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Одриосола, Регилон.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Себальос.

Нападающие: Диас, Бензема, Лукас, Винисиус Жуниор.

Матч ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, на стадионе «Лужники» и начнется в 22:00 по московскому времени.