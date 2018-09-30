Погба готов пойти до конца в конфликте с Моуринью и заявить, что не будет играть под руководством португальца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вступить в открытую конфронтацию с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Ранее француз подверг критике тактику «МЮ», после чего специалист заявил хавбеку, что он больше никогда не будет капитаном. По словам клубных источников, 25-летний футболист принял наказание португальца с характерной бравадой. Он сказал партнерам по команде, что он готов пойти до конца, если этого потребует ситуация.

В случае необходимости Погба готов заявить, что не хочет играть под руководством Моуринью.