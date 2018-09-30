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  • Погба готов пойти до конца в конфликте с Моуринью и заявить, что не будет играть под руководством португальца

Погба готов пойти до конца в конфликте с Моуринью и заявить, что не будет играть под руководством португальца

30 сентября 2018, 14:12
6

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вступить в открытую конфронтацию с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Ранее француз подверг критике тактику «МЮ», после чего специалист заявил хавбеку, что он больше никогда не будет капитаном. По словам клубных источников, 25-летний футболист принял наказание португальца с характерной бравадой. Он сказал партнерам по команде, что он готов пойти до конца, если этого потребует ситуация.

В случае необходимости Погба готов заявить, что не хочет играть под руководством Моуринью.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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Dizayner
1538306365
а это уже не есть хорошо, пострадает от этого лишь команда, руководству нужно принимать срочное решение
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DOCTOR PENALTY
1538306935
Нашла коса на камень, два скандалиста.
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AHTUNGBOL
1538307202
Скорее всего оба на выход.
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УхоГорлоНос
1538307210
Классное поколение футболистов у нас выросло - хочу играю, хочу не играю. А то что у него действующий контракт с клубом и он должен выполнять свои обязательства по нему - уже не трогает. А во всем виноваты непомерно раздутые цены на футболистов и хайп вокруг них, теперь это актив, на котором можно зарабатывать деньги.Если раньше САФ такого усадил бы на лавку на месяц другой, то сейчас нельзя, как же, актив в цене просядет - не ликвидно, вот и становятся тренеры заложниками таких ситуаций.
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anri1703
1538382946
пока они отношения выясняют чемпионат идет пора обоим на дверь показать маур уже бесится и с санчесом поругался если так пойдет сольют тренера а сезон в топку
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