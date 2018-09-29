Райола в ноябре проведет переговоры с «МЮ» по поводу будущего Погба. Игрок хочет знать, насколько клуб верит в Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ноябре проведет встречу с агентом полузащитника Поля Погба Мино Райолой, чтобы решить вопрос о по поводу спекуляций о дальнейших планах француза на «Олд Траффорд».

25-летний футболист рад выступать за «Юнайтед» в данный период карьеры и доволен жизнью в Англии. Но предполагается, что его личные отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью – единственный фактор, который поспособствовать потенциальному уходу игрока.

Райола встретится советом директоров «МЮ», чтобы получить ясность с их намерениями в будущем. Погба и его агент хотели бы узнать, насколько клуб верит в Моуринью, и будет ли руководство продолжать поддерживать тренера, если результаты команды не улучшатся.