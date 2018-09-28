Моуринью – о Погба: «Никто не может быть больше, чем клуб»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свое решение лишить полузащитника Поля Погба капитанской повязки.

Специалист заявил, что хавбек выйдет на поле в матче седьмого тура АПЛ с «Вест Хэмом».

«После нескольких недель анализа и обмена мнениями с моим тренерским штабом мы приняли решение, что Поль – это просто игрок, а не капитан. Итак, решение принято.

Отношения между игроком и тренером хорошие. Это уже не отношения между капитаном или одним из капитанов и тренером.

Никто не тренировался лучше Поля во вторник, среду, четверг и пятницу. Некоторые тренировались так же хорошо, как он, но никто не тренировался лучше него. И завтра он выйдет на поле.

Ни один игрок не может быть больше, чем клуб. Если я доволен его работой, он играет. Если я не доволен его работой, он не играет. Я счастлив тем, как он работает на этой неделе, на самом деле счастлив.

В команде нужны хорошие игроки, он хороший игрок. Команде нужны игроки с характером, чтобы играть. У него он есть. Итак, Поль сыграет завтра», – сказал Моуринью.