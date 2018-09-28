Семак: «Новосельцев не может играть против клуба, в котором получает зарплату»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча девятого тура РПЛ с «Анжи» заявил, что будет правильно, если защитник махачкалинцев Иван Новосельцев не примет участия в игре.

Ранее сообщалось, футболист, права на которого принадлежат петербуржцам, не может выйти на поле против «Зенита» по условиям аренды.

«По поводу Новосельцева я высказывал свое мнение. Я не знаю, какие детали его соглашения, но с точки зрения этических норм, если футболист получает зарплату в клубе, то он не может играть против него», – сказал Семак.

Встреча «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.