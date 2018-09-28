Райола готовит переговоры с «МЮ» по трансферу Погба на ноябрь

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, планирует встречу с руководством английского клуба в ноябре. На ней он хочет обсудить будущее своего клиента.

В планы агента входит выяснить позицию клуба относительно трансфера француза, а именно то, когда «МЮ» готов продать Погба – зимой или следующим летом. Сроки переговоров выбраны не случайно – агент не уверен в том, что Жозе Моуринью сохранит за собой пост главного тренера манкунианцев до этого времени.

Ранее сообщалось о конфликте Погба с Моуринью.