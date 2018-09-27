Главные новости дня. Германия примет Евро-2024, в ЛЧ появятся видеоповторы

Германия проведет чемпионат Европы-2024.

Дзюба считает, что сборная России смогла бы пройти Англию в полуфинале ЧМ-2018.

Смолов выбыл на месяц из-за травмы.

Два гола защитников вывели «Краснодар» в 1/8 финала Кубка России.

Черданцев предложил не выдавать лицензии клубам без стадионов.

Влашич признан лучшим игроком восьмого тура РПЛ.

Новосельцев пропустит матч против «Зенита» по условиям аренды.

Со следующего сезона в Лиге чемпионов появятся видеоповторы.

В FIFA 19 обнаружен баг, связанный с Чехом.

Бускетс продлил контракт с «Барселоной».