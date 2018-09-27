Официально: система видеоповторов появится в Лиге чемпионов с сезона-2019/20

Исполнительный комитет сегодня принял решение о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 (начиная с квалификационного раунда плей-офф). Помимо этого, VAR будет будет использоваться в Суперкубке УЕФА-2019.

Также УЕФА планирует применение VAR в финальной части Евро-2020, в Лиге Европы 2020/21 (начиная с группового раунда) и в финале Лиги Наций 2021 года.

«Мы уверены, что до введения системы видеопомощи арбитрам в августе 2019 года у нас будет достаточно времени для создания надежной системы и подготовки должностных лиц с целью обеспечения эффективной и успешной реализации VAR в Лиге чемпионов», – сказал президент УЕФА Александр Чеферин.