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  • Официально: система видеоповторов появится в Лиге чемпионов с сезона-2019/20

Официально: система видеоповторов появится в Лиге чемпионов с сезона-2019/20

27 сентября 2018, 14:08
10

Исполнительный комитет сегодня принял решение о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 (начиная с квалификационного раунда плей-офф). Помимо этого, VAR будет будет использоваться в Суперкубке УЕФА-2019.

Также УЕФА планирует применение VAR в финальной части Евро-2020, в Лиге Европы 2020/21 (начиная с группового раунда) и в финале Лиги Наций 2021 года.

«Мы уверены, что до введения системы видеопомощи арбитрам в августе 2019 года у нас будет достаточно времени для создания надежной системы и подготовки должностных лиц с целью обеспечения эффективной и успешной реализации VAR в Лиге чемпионов», – сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (10)
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1538048989
Все верно, нужна такая система.
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Cules2013
1538049505
Аллилуйя, не иначе.
Ответить
bashnat013
1538050276
а какже договорняки
Ответить
Мы ЦСКА
1538081653
наконец то!
Ответить
XoVoS
1538106359
Скоро футбол играет только роботы. И все скажут в истории футбол играли люди.
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prezent2017
1538117804
Наконец-то. А когда у нас?
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Аристократ Олжик
1538122896
Правильно. Тому потверждение, недавний матч Интера в чемпионате. Не помню, против кого они играли, но когда им два гола отменили, но они все равно выиграли. Болельщики много валидола выпили, но концовка была сумашедшей, я думаю все были счастливы увидеть этот матч
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