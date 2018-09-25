Спортдиректор «Зенита» Рибальта: «Академия «Зенита» на уровне «Ювентуса» и «МЮ»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта высоко оценил работу академии клуба.

«У «Зенита» действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Очень горжусь, что у «Зенита» есть такая академия.

Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у «Зенита» очень хорошая и современная академия. Я работал в «Ювентусе» и «МЮ» – конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия «Зенита» ничем не уступает академиям этих клубов», – сказал Рибальта.