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    Спортдиректор «Зенита» Рибальта: «Академия «Зенита» на уровне «Ювентуса» и «МЮ»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта высоко оценил работу академии клуба.

    «У «Зенита» действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Очень горжусь, что у «Зенита» есть такая академия.

    Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у «Зенита» очень хорошая и современная академия. Я работал в «Ювентусе» и «МЮ» – конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия «Зенита» ничем не уступает академиям этих клубов», – сказал Рибальта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 09:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4028

      raritet 25 сентября 2018, 12:57

      Академия должна давать хоть какие-то плоды. Или я не прав? Иначе, это всего навсего кормушка. Хорошая, красивая, сытая кормушка.

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