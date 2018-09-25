Спортдиректор «Зенита» Рибальта: «Академия «Зенита» на уровне «Ювентуса» и «МЮ»

Академия должна давать хоть какие-то плоды. Или я не прав? Иначе, это всего навсего кормушка. Хорошая, красивая, сытая кормушка.
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта высоко оценил работу академии клуба.
«У «Зенита» действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Очень горжусь, что у «Зенита» есть такая академия.
Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у «Зенита» очень хорошая и современная академия. Я работал в «Ювентусе» и «МЮ» – конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия «Зенита» ничем не уступает академиям этих клубов», – сказал Рибальта.