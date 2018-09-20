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    Каррера: «Мы смогли сдержать игру «Рапида»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Итальянец считает, что соперник был сдержан.

    «У соперника не было много моментов, мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае, счeт бы оказался другим. «Рапид» забил два гола после наших ошибок. Вот и всe», – сказал Каррера.

    «Спартак» замыкает свой квартет.

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 22:25
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +839

      dimag 21 сентября 2018, 12:55

      Это звучит как - он хотел меня пять раз трахнуть, но я же порядочная девушка, дала только два.

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 21 сентября 2018, 08:42

      в воскресенье, с такой игрой, с конями тоже просрем. когда же эту макаронный сброд уберут. за 3 года игра не поставлена. когда команда зависит от одного игрока это не команда, а сборище игроков. вчера они так и играли - каждый сам по себе.

      1
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 21 сентября 2018, 08:41

      ..Не допускайте, что перевод был неточный.. Результат конечно позорный для серьезной команды.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 сентября 2018, 06:59

      пусть Глушаков хоть пол команды перетрахает,но его надо ставить в состав,а то вообще беда....радоваться что не разгром в игре с грандом европейского футбола ФК Рапид это что то очень странное...

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 21 сентября 2018, 06:57

      Это теперь так называется, "Сдержали"???

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 сентября 2018, 06:35

      БРЕД! КОМАНДА МОРАЛЬНА НЕ ГОТОВА ИГРАТЬ С ТЕМИ КТО СИЛЬНЕЕ ЕЕ ДУХОМ!!!! Это ЖОПА!!!

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 21 сентября 2018, 02:23

      Что несут все эти персонажи.Позорное позорище

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 сентября 2018, 00:25

      я в начале сезона говорил что нет игры. и сейчас игроки не знают что делать в атаке. либо они не понимают требования либо сливают кареру либо карера исчерпал себя как тренер. очень не нравятсч его последнии вью.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 00:19

      Где Глушак, где Ешшенко, где Адриано!!! Может пора перестать сводить бабские счеты!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 сентября 2018, 00:11

      Что вы ноете как бабы? Пи..уйте с трибуны и от телеков вслед за Глушаком. Еле-еле игроков набирается на один состав, практически безальтернативный. Половина молодежи. Лучший игрок атаки продан. Единственный новый защитник сломан. "Ра пи да ры" типа ох..нную игру показали. Отскок от Тимофеева.

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Супермачо 21 сентября 2018, 08:36

      ты лучше сам пиз-уй и лижи анал этой бездарной компании во главе с каррерой. игры нет. игроки сами по себе. кони тоже составом не сильны, но игра то есть.

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