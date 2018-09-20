Каррера: «Мы смогли сдержать игру «Рапида»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Итальянец считает, что соперник был сдержан.

«У соперника не было много моментов, мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае, счeт бы оказался другим. «Рапид» забил два гола после наших ошибок. Вот и всe», – сказал Каррера.

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