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Каррера: «Мы смогли сдержать игру «Рапида»

20 сентября 2018, 22:25
59

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Итальянец считает, что соперник был сдержан.

«У соперника не было много моментов, мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае, счeт бы оказался другим. «Рапид» забил два гола после наших ошибок. Вот и всe», – сказал Каррера.

«Спартак» замыкает свой квартет.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Рапид Спартак Каррера Массимо
Комментарии (59)
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vladik12
1537471590
Уж не на станцию ли "Вылезайка" приехал Каррера?..
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oyabun
1537471976
"Сдержать" противника в гостях означает сыграть вничейку. А поражение оно и в Африке поражение и нечего пытаться из го..на слепить конфетку.
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Alllex68
1537472031
Осталось коням продуть и чемодан. вокзал. аталанта
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Полная Канистра
1537472251
ваще молчу и писать ничего не хочу про игру . Спасибо вам всем доставили удовольствие и незабываемые ощущения на ночь всё я пошёл спать
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derrik2000
1537472364
"Вот и всe», – сказал Каррера. ЭТО - правильные слова. Всё остальное, сказанное Каррерой - полная ерунда.
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Мары
1537472376
Даже у меня недоумение. Это как это сдержали ? Пропустили и здравствуй жопа новый год. 2-0 нас устраивает ?
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Shaitan.
1537473080
В общем, все прошло по плану, 'на опыте' проиграли))
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Рубик Докоян
1537473628
Страшно подумать каким был бы счёт, не сдержи " Спартак" игроков " Рапида"...
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ROSTOV SUPER
1537473692
Можно подумать , что они играли с Барселоной и им забили всего два !
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Dominator777
1537477431
Последние интервью Карреры об игре Спартака "перещеголяли" высказывания Бубена, Кафеля и Утки вместе взятых.
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