Чех: «Новый контракт с «Арсеналом»? Все зависит от того, как я играю»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал ситуацию со своим контрактом. Текущее соглашение игрока с клубом истекает в 2019 году.

«У меня последний год по контракту, так что я думаю, что все зависит от моих выступлений за клуб, от того, как я играю, и как поддерживаю форму на протяжении сезона. Посмотрим, что произойдет.

Мне нужно много работать не только для того, чтобы попадать в состав, но и потому что тренер рассчитывает на меня. У голкиперов сложная ситуация – только один может играть. Сейчас играю я. Я стараюсь показывать максимум, надеюсь, тренер доволен мной», – сказал Чех.

В текущем сезоне АПЛ Чех сыграл в пяти матчах.