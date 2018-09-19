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    Чех: «Новый контракт с «Арсеналом»? Все зависит от того, как я играю»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал ситуацию со своим контрактом. Текущее соглашение игрока с клубом истекает в 2019 году.

    «У меня последний год по контракту, так что я думаю, что все зависит от моих выступлений за клуб, от того, как я играю, и как поддерживаю форму на протяжении сезона. Посмотрим, что произойдет.

    Мне нужно много работать не только для того, чтобы попадать в состав, но и потому что тренер рассчитывает на меня. У голкиперов сложная ситуация – только один может играть. Сейчас играю я. Я стараюсь показывать максимум, надеюсь, тренер доволен мной», – сказал Чех.

    В текущем сезоне АПЛ Чех сыграл в пяти матчах.

    Источник: Skysports

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    19.09.2018 19:29
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