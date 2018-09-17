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  • Бубнов: «Пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой «Спартака» и наигрывать ее»

Бубнов: «Пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой «Спартака» и наигрывать ее»

17 сентября 2018, 15:31
12

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов назвал причину поражения московской команды от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ. По его мнению, из-за ротации футболистам красно-белых не хватило сыгранности.

«У красно-белых идет постоянная ротация состава, и в этом видится главная причина такого результата. Кроме того, Массимо Каррере приходится искать замену Промесу, и оптимального варианта пока не видно. Конкуренция очень высокая, и сложно сказать, в каком состоянии находятся все возможные кандидаты. Я бы попробовал ударную связку Адриано и Зе Луиша, тем более опыт такой у них уже есть. Не знаю, почему Каррера использует ее только в самой концовке матчей, когда нужно спасать положение.

В любом случае заменить Промеса будет очень сложно, и какое-то время «Спартак» будет от этого страдать. В данном случае эксперимент пользы не принес, хотя не стал бы говорить, что Каррера ошибся с составом. Его решения обусловлены тренировочным процессом, и только он знает, в каком состоянии находится тот или иной игрок. К тому же были матчи сборных, после которых все приехали в разном состоянии. Каррере в любом случае виднее, кто лучше готов к предстоящей встрече.

Почему «Спартак» по-прежнему не забивает с игры? Причина кроется как раз в ротации. Нет наигранных связей, не хватает синхронных действий, игроки плохо чувствуют друг друга. По большому счету и моментов-то у красно-белых не было, так что не стоит говорить о плохой реализации. По-хорошему пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой и наигрывать ее. Отсутствие сыгранности в итоге приводит к тем ошибкам, что закончились для «Спартака» пропущенными мячами.

«Ахмат» эту победу полностью заслужил – на ничью «Спартак» как минимум по моментам не наиграл. Грозненцы и вовсе могли забить больше, если бы Митришев использовал сумасшедшую возможность. Рашид Рахимов ничем не удивил, его команда сыграла так же, как и в предыдущих матчах с красно-белыми: «Ахмат» сел в глухую оборону и уповал на быстрые контратаки. Победный опыт у команды уже имелся, причем по такой же модели. Да и состав в целом остался тем же, что был у Рахимова раньше.

Домашнее поражение всегда неприятно, а это еще и крайне опасно для «Спартака» с турнирной точки зрения. «Зенит» уже оторвался на пять очков, а ЦСКА и «Краснодар» напирают снизу. Впереди дерби с армейцами, и очередная осечка может опустить красно-белых еще ниже. Не говоря уже о том, что «Зенит» получит еще более внушительное преимущество», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Отчаянный Пердун
1537190793
как нет наигранных связей??? они таким составам третий год играют плюс минус пара позиций. это у ЦСКА нет сыгранности!!! Эксперт ху.в
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oyabun
1537192890
Кстати, никого не удивляет что глухо сидит в запасе распиаренный Ташаев? Не лучше ли было его вчера хотя бы на замену выпустить?
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zigbert
1537193395
С уходом Промеса ,действительно было бы неплохо выпускать связку Зе Луиш - Адриано ,но сейчас Адриано не выглядит так как в прошлом году. Каковы причины отсутствия оптимальной формы у игрока никто не знает. Возможно это временное явление. Что касается всего состава ,то у Спартака сейчас длинная скамейка и игроков надо допускать к основному составу ,тем более сезон длинный и это необходимо для снятия нагрузки на основных игроков. Конечно Бубнов предлагает наигрывать основной состав и стараться придерживаться его. Все это хорошо ,но когда появляются травмированные игроки ,им будет нужна равноценная замена а игроки длительное время находящиеся в запасе не смогут их компенсировать. Тут палка о двух концах и та и другая система имеет право быть ,а еще лучше найти как всегда золотую середину.
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m40
1537193645
Я за ротацию. Ташаева, Рошу и Ханни надо наигрывать иначе для чего было покупать их...
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Рубик Докоян
1537194440
Ташаев и Роша пока полируют лавку. Чем это обусловлено трудно сказать, не будучи внутри команды, а информации по их играм на замене маловато. Лично меня Ломовицкий своей игрой не убеждает, чтобы ему доверять место в основе. Каково функциональное состояние первых двух знает тренерский состав. Посмотрим каковы будут дальнейшие кадровые решение, но пока поиски оптимального состава идут безуспешно.
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karmunov
1537204219
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk
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Владислав Vlad
1537215013
Отчасти Бубнов прав. Но, как видим - Адриано и Зе хорошо играли, когда по краям были Самедов и ПРОМЕС (!!!). Кого поставить на левый фланг??? Кого убрать из опорников??? Если из-за лимита снова играет Комбаров, а не Мельгарехо. Либо переходить на 3-5-2? Но и в этом случае - у нас нет ещё одного ЦЗ. А со схемой 4-4-2, 4-2-2-2 - ослабляем центр. Поэтому и наигрывается 4-3-3, 4-5-1. Ведь с такой схемой можно играть и в РПЛ и в ЛЕ. Поэтому и выпускал Каррера Адриано к Зе, но схема уже была 4-2-2-2, где ослабили центр, но усилили атаку. Опять же изначально такой схемой играть невозможно, т.к. уровень игроков нападения не соответствует такой схеме. Либо много забивать и забыть про оборону, либо играть в одного напа. Но что бы забивать - нужна реализация.
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