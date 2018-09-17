Бубнов: «Пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой «Спартака» и наигрывать ее»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов назвал причину поражения московской команды от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ. По его мнению, из-за ротации футболистам красно-белых не хватило сыгранности.

«У красно-белых идет постоянная ротация состава, и в этом видится главная причина такого результата. Кроме того, Массимо Каррере приходится искать замену Промесу, и оптимального варианта пока не видно. Конкуренция очень высокая, и сложно сказать, в каком состоянии находятся все возможные кандидаты. Я бы попробовал ударную связку Адриано и Зе Луиша, тем более опыт такой у них уже есть. Не знаю, почему Каррера использует ее только в самой концовке матчей, когда нужно спасать положение.

В любом случае заменить Промеса будет очень сложно, и какое-то время «Спартак» будет от этого страдать. В данном случае эксперимент пользы не принес, хотя не стал бы говорить, что Каррера ошибся с составом. Его решения обусловлены тренировочным процессом, и только он знает, в каком состоянии находится тот или иной игрок. К тому же были матчи сборных, после которых все приехали в разном состоянии. Каррере в любом случае виднее, кто лучше готов к предстоящей встрече.

Почему «Спартак» по-прежнему не забивает с игры? Причина кроется как раз в ротации. Нет наигранных связей, не хватает синхронных действий, игроки плохо чувствуют друг друга. По большому счету и моментов-то у красно-белых не было, так что не стоит говорить о плохой реализации. По-хорошему пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой и наигрывать ее. Отсутствие сыгранности в итоге приводит к тем ошибкам, что закончились для «Спартака» пропущенными мячами.

«Ахмат» эту победу полностью заслужил – на ничью «Спартак» как минимум по моментам не наиграл. Грозненцы и вовсе могли забить больше, если бы Митришев использовал сумасшедшую возможность. Рашид Рахимов ничем не удивил, его команда сыграла так же, как и в предыдущих матчах с красно-белыми: «Ахмат» сел в глухую оборону и уповал на быстрые контратаки. Победный опыт у команды уже имелся, причем по такой же модели. Да и состав в целом остался тем же, что был у Рахимова раньше.

Домашнее поражение всегда неприятно, а это еще и крайне опасно для «Спартака» с турнирной точки зрения. «Зенит» уже оторвался на пять очков, а ЦСКА и «Краснодар» напирают снизу. Впереди дерби с армейцами, и очередная осечка может опустить красно-белых еще ниже. Не говоря уже о том, что «Зенит» получит еще более внушительное преимущество», – сказал Бубнов.