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    Бубнов: «Пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой «Спартака» и наигрывать ее»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов назвал причину поражения московской команды от «Ахмата» (1:2) в матче седьмого тура РПЛ. По его мнению, из-за ротации футболистам красно-белых не хватило сыгранности.

    «У красно-белых идет постоянная ротация состава, и в этом видится главная причина такого результата. Кроме того, Массимо Каррере приходится искать замену Промесу, и оптимального варианта пока не видно. Конкуренция очень высокая, и сложно сказать, в каком состоянии находятся все возможные кандидаты. Я бы попробовал ударную связку Адриано и Зе Луиша, тем более опыт такой у них уже есть. Не знаю, почему Каррера использует ее только в самой концовке матчей, когда нужно спасать положение.

    В любом случае заменить Промеса будет очень сложно, и какое-то время «Спартак» будет от этого страдать. В данном случае эксперимент пользы не принес, хотя не стал бы говорить, что Каррера ошибся с составом. Его решения обусловлены тренировочным процессом, и только он знает, в каком состоянии находится тот или иной игрок. К тому же были матчи сборных, после которых все приехали в разном состоянии. Каррере в любом случае виднее, кто лучше готов к предстоящей встрече.

    Почему «Спартак» по-прежнему не забивает с игры? Причина кроется как раз в ротации. Нет наигранных связей, не хватает синхронных действий, игроки плохо чувствуют друг друга. По большому счету и моментов-то у красно-белых не было, так что не стоит говорить о плохой реализации. По-хорошему пора бы уже Каррере определиться с основной обоймой и наигрывать ее. Отсутствие сыгранности в итоге приводит к тем ошибкам, что закончились для «Спартака» пропущенными мячами.

    «Ахмат» эту победу полностью заслужил – на ничью «Спартак» как минимум по моментам не наиграл. Грозненцы и вовсе могли забить больше, если бы Митришев использовал сумасшедшую возможность. Рашид Рахимов ничем не удивил, его команда сыграла так же, как и в предыдущих матчах с красно-белыми: «Ахмат» сел в глухую оборону и уповал на быстрые контратаки. Победный опыт у команды уже имелся, причем по такой же модели. Да и состав в целом остался тем же, что был у Рахимова раньше.

    Домашнее поражение всегда неприятно, а это еще и крайне опасно для «Спартака» с турнирной точки зрения. «Зенит» уже оторвался на пять очков, а ЦСКА и «Краснодар» напирают снизу. Впереди дерби с армейцами, и очередная осечка может опустить красно-белых еще ниже. Не говоря уже о том, что «Зенит» получит еще более внушительное преимущество», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.09.2018 15:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 17 сентября 2018, 23:10

      Отчасти Бубнов прав.
      Но, как видим - Адриано и Зе хорошо играли, когда по краям были Самедов и ПРОМЕС (!!!).
      Кого поставить на левый фланг??? Кого убрать из опорников??? Если из-за лимита снова играет Комбаров, а не Мельгарехо.
      Либо переходить на 3-5-2? Но и в этом случае - у нас нет ещё одного ЦЗ.
      А со схемой 4-4-2, 4-2-2-2 - ослабляем центр.
      Поэтому и наигрывается 4-3-3, 4-5-1. Ведь с такой схемой можно играть и в РПЛ и в ЛЕ.
      Поэтому и выпускал Каррера Адриано к Зе, но схема уже была 4-2-2-2, где ослабили центр, но усилили атаку. Опять же изначально такой схемой играть невозможно, т.к. уровень игроков нападения не соответствует такой схеме.
      Либо много забивать и забыть про оборону, либо играть в одного напа. Но что бы забивать - нужна реализация.

      0
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:10

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 17:27

      Ташаев и Роша пока полируют лавку. Чем это обусловлено трудно сказать, не будучи внутри команды, а информации по их играм на замене маловато. Лично меня Ломовицкий своей игрой не убеждает, чтобы ему доверять место в основе. Каково функциональное состояние первых двух знает тренерский состав. Посмотрим каковы будут дальнейшие кадровые решение, но пока поиски оптимального состава идут безуспешно.

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      Рейтинг: +3136

      m40 17 сентября 2018, 17:14

      Я за ротацию. Ташаева, Рошу и Ханни надо наигрывать иначе для чего было покупать их...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > m40 17 сентября 2018, 19:42

      Без относительно этих ребят. Мы много вещей покупаем и не все их носим. Лично я много покупаю про запас. Меня не будет и зятьям будет , что носить. Вот есть любимые вещи их и ношу, пока не занашиваю. ))) Есть кожаная куртка которой 23 года и есть две новых, почти не ношенные. )))

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 17:09

      С уходом Промеса ,действительно было бы неплохо выпускать связку Зе Луиш - Адриано ,но сейчас Адриано не выглядит так как в прошлом году. Каковы причины отсутствия оптимальной формы у игрока никто не знает. Возможно это временное явление. Что касается всего состава ,то у Спартака сейчас длинная скамейка и игроков надо допускать к основному составу ,тем более сезон длинный и это необходимо для снятия нагрузки на основных игроков. Конечно Бубнов предлагает наигрывать основной состав и стараться придерживаться его. Все это хорошо ,но когда появляются травмированные игроки ,им будет нужна равноценная замена а игроки длительное время находящиеся в запасе не смогут их компенсировать. Тут палка о двух концах и та и другая система имеет право быть ,а еще лучше найти как всегда золотую середину.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 17 сентября 2018, 17:01

      Кстати, никого не удивляет что глухо сидит в запасе распиаренный Ташаев? Не лучше ли было его вчера хотя бы на замену выпустить?

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      Рейтинг: +100739

      zigbert > oyabun 17 сентября 2018, 17:13

      Я тоже об этом подумал.Но на его месте мне кажется играл Ломовицкий.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 сентября 2018, 16:26

      как нет наигранных связей??? они таким составам третий год играют плюс минус пара позиций. это у ЦСКА нет сыгранности!!! Эксперт ху.в

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Отчаянный Пердун 17 сентября 2018, 17:34

      Каждая игра и разный состав вот про что он.....и основы нет как таковой..вот он про что....походу это ты эксперт хууууев а не он

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > slavutiq70 18 сентября 2018, 07:09

      по ходу в Спартаке идут внутренние распри и тут 2 варианта или они сожрут Карреру и выплюнут или Каррера посадит их в глухой запас или выгонит из клуба.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > slavutiq70 18 сентября 2018, 07:10

      Желаю тебе получить звёздочку в конкурсе прогнозов что бы не быть экспертом ХУУУУЕВЫМ.

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