Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мальдини: «Милан» еще не готов на равных конкурировать с «Ювентусом»

    Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини считает, что его команда пока не готова конкурировать с «Ювентусом» в борьбе за чемпионское звание.

    «Милану» предстоит долгий путь, чтобы вернуть на вершину. Пока мы еще не готовы на равных конкурировать с «Ювентусом».

    У нас молодая команда, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Эта команда должна работать еще очень много, чтобы достичь целей, поставленных в начале года. Нужно поработать и над менталитетом.

    Впереди нас ждет Лига Европы, которая является способом попасть в Лигу чемпионов. Мы готовы это сделать», – сказал Мальдини.

    Матч четвертого тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Милан» завершился со счетом 1:1. Россонери занимают 15-е место в турнирной таблице. У «Милана» есть матч в запасе.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 15:21

      Трудно сейчас не только Милану но и всем командам Серии А ,соперничать с Ювентусом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 11:11

      С " Юве" в итальянском чемпионате пока не под силу ни одной команде соперничать. " Милан" за попадание еврокубки пусть соперничает с другими клубами.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11