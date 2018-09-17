Мальдини: «Милан» еще не готов на равных конкурировать с «Ювентусом»

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини считает, что его команда пока не готова конкурировать с «Ювентусом» в борьбе за чемпионское звание.

«Милану» предстоит долгий путь, чтобы вернуть на вершину. Пока мы еще не готовы на равных конкурировать с «Ювентусом».

У нас молодая команда, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Эта команда должна работать еще очень много, чтобы достичь целей, поставленных в начале года. Нужно поработать и над менталитетом.

Впереди нас ждет Лига Европы, которая является способом попасть в Лигу чемпионов. Мы готовы это сделать», – сказал Мальдини.

Матч четвертого тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Милан» завершился со счетом 1:1. Россонери занимают 15-е место в турнирной таблице. У «Милана» есть матч в запасе.